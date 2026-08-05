Έκρηξη σε φούρνο στο Ηράκλειο: Ένας ελαφρά τραυματίας και ζημιές σε παρακείμενες επιχειρήσεις

Ισχυρή έκρηξη σε φούρνο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην οδό Θερίσσου στο Ηράκλειο Κρήτης, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός ατόμου.

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο άνδρας τραυματίστηκε στο χέρι ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή και ζημιές σε παρακείμενες επιχειρήσεις και κατοικίες, όπου έσπασαν τζάμια.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες διαπίστωσαν ότι, παρά την ένταση της έκρηξης, δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.