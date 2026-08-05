Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 1-1: Προβλημάτισαν οι πράσινοι

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Γιάγκουσιτς, όμως η ΤΣΣΚΑ 1948 είχε απάντηση και το 1-1 αφήνει ανοιχτή την πρόκριση στα playoffs του Conference League ενόψει της ρεβάνς στη Σόφια. Οι Βούλγαροι είχαν δοκάρι στο 83′.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει το καλό του πρόσωπο για μεγάλα διαστήματα και έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στο 21ο λεπτό, με τον Γιάγκουσιτς να βρίσκει δίχτυα με κεφαλιά έπειτα από ωραία σέντρα του Αντίνο με το δεξί από τα αριστερά.

Η ΤΣΣΚΑ 1948 βρήκε απάντηση 10 λεπτά αργότερα, με τον Ρούσεβ να πλασάρει έπειτα από γύρισμα του Μέγιερ, ο οποίος ντρίμπλαρε εντυπωσιακά τον Τσιριβέγια στα δεξιά της περιοχής.

Οι Βούλγαροι μάλιστα είχαν δοκάρι στο 83′ με σουτ του Γκάσεβιτς.

Πλέον ο Παναθηναϊκός θα ψάξει την πρόκριση την επόμενη Τρίτη (11/08, 20:30) στη ρεβάνς της Βουλγαρίας για να πάρει το εισιτήριο για τα playoffs.

Το γκολ τελικά ήρθε για τον Παναθηναϊκό. Ο Αντίνο έκανε ωραία ενέργεια και σέντρα από τα αριστερά με το δεξί και ο Γιάγκουσιτς με κεφαλιά από την καρδιά της περιοχής άνοιξε το σκορ στο 21′.

Οι Βούλγαροι όμως βρήκαν την ισοφάριση. Ο Μέγιερ έκανε υπέροχη ντρίμπλα από τα δεξιά πάνω στον Τσιριβέγια και γύρισε την μπάλα και ο Ρούσεβ δεν είχε πρόβλημα να πλασάρει για το 1-1.

Στο 83′ μάλιστα η ΤΣΣΚΑ 1948 άγγιξε το 1-2, όταν ο Γκάσεβιτς σούταρε δυνατά με το αριστερό και η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, με τον Πένια να μοιάζει να έχει αγγίξει την μπάλα.

Στο 90’+2′ ο Κυριακόπουλος έβγαλε τη σέντρα από αριστερά και ο Τσέριν πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ, στην τελευταία τελική του αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους πυροσβέστες και τους χειριστές που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής.

Η ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Βουλγαρία θα διεξαχθεί την άλλη Τρίτη (11/08, 20:30), ενώ αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί στα Playoffs θα βρει απέναντί του τον ηττημένο του ζευγαριού της Χράντετς με την Μπεσίκτας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσάπρας (85′ Κάτρης), Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς (85′ Κοντούρης), Καμαρά (67′ Τσέριν), Πελίστρι (60′ Ταμπόρδα), Αντίνο (67′ Ζαρουρί), Ραστόντερ.

ΤΣΣΚΑ 1948: Μαρίνοβ, Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουέγιαρ (74′ Φράνκο), Ζεμζέμι, Ρούσεβ, Μέγερ, Α. Ίλιεβ (67′ Ντιαλό).

* Ο Παναθηναϊκός έδωσε τον 336ο του διεθνή αγώνα, σε 66 συμμετοχές, η πρώτη την περίοδο 1960-’61. Εχει 30 συμμετοχές στο Τσάμπιονς Λιγκ / Πρωταθλητριών, 1 στο Διηπειρωτικό / Παγκόσμιο, 25 στο Εuropa Leage / ΟΥΕΦΑ / Εκθέσεων, 7 στο Κυπελλούχων και 3 στο Conferemce League. Συνολικά, με το τρίτο φετεινό του, έχει δώσει 336 αγώνες με απολογισμό 118 νίκες - 84 ισοπαλίες - 134 ήττες και 412-450 γκολ.