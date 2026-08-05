Μύκονος: H στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν το Rolex και την τσάντα Hermès αξίας €75.000 κάτω από βράχο

Βίντεο δείχνει τη στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν το πολυτελές Rolex και την τσάντα Hermès κρυμμένα κάτω από βράχο στη Μύκονο, που άρπαξε ο Έλληνας οδηγός από τον Ουκρανό τουρίστα.

Η αστυνομία συνέλαβε στη Μύκονο τον 34χρονο οδηγό μετά από καταγγελία Ουκρανού τουρίστα πως του έκλεψε μία τσάντα Hermès και ένα ρολόι Rolex, συνολικής αξίας 75.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 29χρονος Ουκρανός τουρίστας, όλα έγιναν το πρωί της Τρίτης (04.08.2026) όταν ένας Έλληνας οδηγός τον μετέφερε με όχημα στην επαρχιακή οδό Μυκόνου – Άνω Μεράς.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο οδηγός ζήτησε να του παραδώσει προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας ως εγγύηση μέχρι να εξοφληθεί η διαδρομή προς το κατάλυμά του στην περιοχή της Ελιάς.