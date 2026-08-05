Μύκονος: H στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν το Rolex και την τσάντα Hermès αξίας €75.000 κάτω από βράχο

Ο 34χρονος φέρεται να πήρε ως «ενέχυρο» τα πολύτιμα αντικείμενα για την πληρωμή της διαδρομής και στη συνέχεια εξαφανίστηκε
Βίντεο δείχνει τη στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν το πολυτελές Rolex και την τσάντα Hermès κρυμμένα κάτω από βράχο στη Μύκονο, που άρπαξε ο Έλληνας οδηγός από τον Ουκρανό τουρίστα.
Η αστυνομία συνέλαβε στη Μύκονο τον 34χρονο οδηγό μετά από καταγγελία Ουκρανού τουρίστα πως του έκλεψε μία τσάντα Hermès και ένα ρολόι Rolex, συνολικής αξίας 75.000 ευρώ.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 29χρονος Ουκρανός τουρίστας, όλα έγιναν το πρωί της Τρίτης (04.08.2026) όταν ένας Έλληνας οδηγός τον μετέφερε με όχημα στην επαρχιακή οδό Μυκόνου – Άνω Μεράς.
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο οδηγός ζήτησε να του παραδώσει προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας ως εγγύηση μέχρι να εξοφληθεί η διαδρομή προς το κατάλυμά του στην περιοχή της Ελιάς.
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