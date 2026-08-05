Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, με την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη.

Δύο είναι τα σημεία στα οποία- μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες:

Το ένα σημείο είναι στο δρόμο όπου είναι τα συντρίμμια του ενός ελικοπτέρου.

Το δεύτερο είναι μέσα στην χαράδρα. όπου έχει εντοπιστεί ότι έχει απομείνει από το άλλο ελικόπτερο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί τρεις πραγματογνώμονες, έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκομένους ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό.

Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή drone για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Τη μαρτυρία του πρώτου ανθρώπου που έφτασε στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων, κατέγραψε το www.ertnews.gr. Στο σημείο βρέθηκε ο ευρισκόμενος εθελοντικά στην περιοχή, Γιώργος Ντούλας, ιπτάμενος γιατρός και χειρουργός.