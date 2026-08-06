Το ΠΕΑΚ Πατρών ανακοίνωσε έργα στο βοηθητικό «Τόφαλος»

Από ανακοίνωση του ΠΕΑΚ Πάτρας:

"Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός του βοηθητικού κλειστού γυμναστηρίου "Δημήτρης Τόφαλος", ενός χώρου με τεράστια σημασία για τον ερασιτεχνικό και αθλητισμό της Πάτρας.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες, η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚ κατάφερε να εξασφαλίσει το σύνολο της απαιτούμενης χρηματοδότησης για ένα έργο πνοής που θα αλλάξει πλήρως την εικόνα της εγκατάστασης. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τη στήριξη του Υφυπουργείου Αθλητισμού σε συνδυασμό με ίδιους πόρους του Οργανισμού, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη στο πλάνο και την ωριμότητα του φακέλου.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη που δίνει λύση σε ένα πάγιο αίτημα της αθλητικής κοινότητας και ανοίγει τον δρόμο για ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό γυμναστήριο αντάξιο των αθλητών και των σωματείων της πόλης.

Πλέον, απομένει το τελευταίο διαδικαστικό βήμα για να ολοκληρωθεί ο φάκελος και να ξεκινήσει η υλοποίηση. Σε πνεύμα συνεργασίας, οι φορείς της πόλης καλούνται να οριστικοποιήσουν ποια τεχνική υπηρεσία θα αναλάβει την επίβλεψη του έργου, με επικρατέστερες επιλογές τον Δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Μια εξέλιξη που φέρνει πιο κοντά από ποτέ την παράδοση ενός πλήρως αναβαθμισμένου αθλητικού χώρου στην πόλη και στους νέους αθλητές".