Φωτιά τώρα στο Κορωπί, στη βιομηχανική περιοχή - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική, για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Βιομηχανική Περιοχή του Κορωπίου με το 112 να στέλνει και μήνυμα στους κατοίκους για ετοιμότητα στην περιοχή Δρίγγια.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικών οχημάτων. Παράλληλα, για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων ζητήθηκε η συνδρομή εναέριων μέσων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.