Απόλλων Πατρών: Η δικαστική διαμάχη με την ΕΟΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ SENDO:

Ο Απόλλων Πατρών Sendo προσέφυγε στη Δικαιοσύνη με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων του, της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Η πορεία αυτή συνεχίζεται με την ίδια αποφασιστικότητα, συνέπεια και εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Η σημερινή εξέλιξη δεν μεταβάλλει τον σχεδιασμό ούτε τη βούλησή μας να εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά το στάδιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας και δεν προδικάζει, ούτε επηρεάζει, την κρίση του αρμόδιου Δικαστηρίου επί της ουσίας της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία θα εξεταστεί στις 02/09/26.

Αναμένουμε την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και την ουσιαστική αξιολόγηση όλων των πραγματικών και νομικών ζητημάτων που έχουμε θέσει ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ο Απόλλων Πατρών Sendo θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του με σοβαρότητα, θεσμική υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό στις διαδικασίες της ελληνικής Δικαιοσύνης