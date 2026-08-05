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Η Νέα Αριστερά συγχαίρει την Εθνική και τις τέσσερις Πατρινοπούλες

Η Νέα Αριστερά συγχαίρει την Εθνική και ...

Συγχαρητήρια ανακοίνωση

Τέσσερα κορίτσια του Πόλο από την Πάτρα, τρία εν ενεργεία στη ΝΕΠ και ένα με ξεκίνημα από τη ΝΕΠ, βρέθηκαν στην κορυφή του κόσμου!

Γεωργία Λαμπάτου, Ανδριάννα Κοντάκου, Ειρήνη Τσίγκα και Αφροδίτη Μπιτσάκου, μετείχαν στην Εθνική Ελλάδας Πόλο Κορασίδων που αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια!

Το Τμήμα Αθλητισμού της Ν.Ε. Αχαϊας της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ  εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια όλων μας στα κορίτσια της Πάτρας, στους γονείς τους και στους συλλόγους τους, για αυτή την κορυφαία, παγκόσμια διάκριση που πέτυχαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ. 

Το Τμήμα Αθλητισμού της Νέας Αριστεράς Αχαϊας.    

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εθνική πόλο γυναικών Νέα Αριστερα ΝΕΠ
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