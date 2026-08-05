Μυστράς: Το ξενοδοχείο "φρούριο" του 55χρονου όπου έκρυβε το πτώμα του πατέρα του - Είχε βάλει κάμερες και αλυσίδες- Δεν άφηνε κανέναν να πλησιάσει

Μια υπόθεση που θυμίζει αστυνομική ταινία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία στον Μυστρά, καθώς ένας 55χρονος φέρεται να έκρυβε τη σορό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη, για να συνεχίσει να λαμβάνει τις συντάξεις του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 55χρονος δεν δήλωσε ποτέ τον θάνατο του πατέρα του στις αρμόδιες Αρχές και φέρεται να διατηρούσε τη σορό του για περίπου 2,5 χρόνια στο υπόγειο ξενοδοχείου που διατηρούσε στην είσοδο του νέου Μυστρά, το οποίο παρέμενε κλειστό και απομονωμένο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι Αρχές άρχισαν να ερευνούν την εξαφάνιση του 90χρονου, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας. Ο άνδρας δεν είχε δηλωθεί ως νεκρός στο Ληξιαρχείο, ενώ ο γιος του υποστήριζε ότι βρισκόταν στην Αθήνα. Ωστόσο, η κόρη του ηλικιωμένου διέψευσε τον ισχυρισμό, αναφέροντας πως είχε χρόνια να δει τον πατέρα της.



Μυστράς: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνιάσεως Εγκλημάτων Σπάρτης, παρουσία δικαστικού λειτουργού και ιατροδικαστή, πραγματοποίησαν έρευνα στο ξενοδοχείο. Κατά την αυτοψία στο υπόγειο εντόπισαν έναν επαγγελματικό καταψύκτη, μέσα στον οποίο βρισκόταν η σορός του 90χρονου.

Κατά την εξέτασή του, ο 55χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έκρυβε τον νεκρό πατέρα του για 2,5 χρόνια, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του, αλλά και τη σύνταξη της μητέρας του, της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας του.

Ο άνδρας συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε πιστόλι αεροβόλο.

Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Σπάρτης, ενώ ο ιατροδικαστής θα διενεργήσει νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι είχαν να δουν τον 90χρονο αρκετά χρόνια, γεγονός που αποδίδονταν μέχρι σήμερα στην κατάσταση της υγείας του.

Παράλληλα, ερωτήματα είχαν προκαλέσει τα αυξημένα μέτρα στο ξενοδοχείο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα notospress, ο 55χρονος είχε λάβει μέτρα ασφαλείας και απομόνωσης στο ξενοδοχείο, τοποθετώντας πινακίδες, αλυσίδες και κώνους απαγόρευσης τα οποία προκάλεσαν την περιέργεια των πολιτών. Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο το δημοσίευμα, απαγόρευε την είσοδο αλλά και την προσέγγιση οποιουδήποτε, ακόμα και των τεχνικών υπηρεσιών, ενώ είχε δικτυώσει όλο τον χώρο με κάμερες παρακολούθησης.

Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για το πώς παρέμεινε κρυφή μια τέτοια κατάσταση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και για τους μηχανισμούς ελέγχου των συντάξεων, καθώς φαίνεται πως καταβάλλονταν ποσά για χρόνια χωρίς να έχει δηλωθεί ο θάνατος του δικαιούχου.