Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την Πέμπτη σε Αττική και Εύβοια - "Κίτρινη" και πάλι η Δυτική Ελλάδα

Δείτε τον χάρτη

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις εξής περιφέρειες:

Πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη ο κίνδυνος πυρκαγιάς .

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