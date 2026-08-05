Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την Πέμπτη σε Αττική και Εύβοια - "Κίτρινη" και πάλι η Δυτική Ελλάδα

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την...

Δείτε τον χάρτη

Πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις εξής περιφέρειες: 

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κίνδυνος Πυρκαγιάς Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039a\u03af\u03bd\u03b4\u03c5\u03bd\u03bf\u03c2 \u03a0\u03c5\u03c1\u03ba\u03b1\u03b3\u03b9\u03ac\u03c2","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
840543
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις