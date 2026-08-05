Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την Πέμπτη σε Αττική και Εύβοια - "Κίτρινη" και πάλι η Δυτική Ελλάδα

Δείτε τον χάρτη
Πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις εξής περιφέρειες:
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
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