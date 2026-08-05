Τιμάται ο Κώστας Πετρόπουλος

Η Πάτρα ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τα αθλητικά της και να υποδεχθεί τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού!

Το MY WAY HOTEL & EVENTS GNC 3on3 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, η διοργάνωση-θεσμός που έχει αγαπηθεί όσο λίγες, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στην καρδιά της πόλης. Από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, ο εμβληματικός Μώλος της Αγίου Νικολάου μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους φίλους του αθλήματος.

Το τουρνουά διεξάγεται προς τιμήν του σπουδαίου Κώστα Πετρόπουλου, της ζωντανής ιστορίας του πατραϊκού και ελληνικού μπάσκετ, τιμώντας την τεράστια προσφορά του στον αθλητισμό.

Για ακόμα μία χρονιά, η συμμετοχή για όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, δίνοντας την ευκαιρία σε παίκτες κάθε ηλικίας να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του 3on3, να διασκεδάσουν και να διεκδικήσουν πλούσια δώρα.

Μεγάλη συναυλία με τους Alcatrash το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Η δράση, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στα γήπεδα! Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η διοργάνωση ανεβάζει την ένταση και προσφέρει μια μοναδική ψυχαγωγική εμπειρία σε όλους τους παρευρισκόμενους. Οι αγαπημένοι Alcatrash ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη, δωρεάν συναυλία, έτοιμοι να ξεσηκώσουν την Πάτρα με τις επιτυχίες, την ενέργεια και το κέφι τους!

Μια σπουδαία συνδιοργάνωση

Το MY WAY HOTEL & EVENTS GNC 3on3 | Κώστας Πετρόπουλος πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με την πολύτιμη υποστήριξη του Δήμου Πατρέων, καθώς και της ΕΣΚΑ-Η (Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας-Ηλείας), που εγγυώνται για ακόμα μία φορά μια άρτια, ασφαλή και εντυπωσιακή αθλητική διοργάνωση.

Μην χάσετε τη ευκαιρία να γίνετε μέρος του μεγαλύτερου μπασκετικού event της πόλης!

Πληροφορίες Διοργάνωσης:

Ημερομηνίες: 4 – 6 Σεπτεμβρίου



Τοποθεσία: Μώλος Αγίου Νικολάου, Πάτρα



Συναυλία Alcatrash: Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου



Συμμετοχή: ΔΩΡΕΑΝ



ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

U13 MIXED: Για αγόρια και κορίτσια γεννημένα το 2013 και νεότερα.



U15 MEN: Για νεαρούς αθλητές γεννημένους το 2011 και νεότερους.



U18 WOMEN: Για νεαρές αθλήτριες γεννημένες το 2008 και νεότερες.



U18 MEN: Για εφήβους γεννημένους το 2008 και νεότερους.



18+ WOMEN: Για γυναίκες γεννημένες το 2007 και μεγαλύτερες.



18+ MEN: Για άνδρες γεννημένους από το 2007 έως το 1991.



35+ MEN: Για βετεράνους αθλητές γεννημένους το 1991 και μεγαλύτερους.



ΚΛΕΙΣΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΟΥ – ΔΗΛΩΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ

Πολύτιμοι «συμπαίκτες» και σταθεροί υποστηρικτές του GNC 3on3 σε αυτό το ταξίδι είναι: το MY WAY HOTEL & EVENTS, το SAMAR BAR-RESTAURANT, τα STEGNO, η CROSSOVER, η WILSON, οι Ξηροί Καρποί ΣΙΔΕΡΗΣ, ο όμιλος AFFIDEA, η KERASIDIS GROUP, η SKENTZOS PORT SERVICE, η ALFA HELLAS SECURITY, η ACCOUNTSAINTS, η τεχνική εταιρεία Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ, τα BEAU RIVAGE και FLASKOS SUITES.

Η διοργάνωση τελεί υπό την επίσημη αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αθλητικών δραστηριοτήτων του GNC MULTISPORT.

Χορηγός Επικοινωνίας: THE BEST https://www.thebest.gr