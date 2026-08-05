Κυψέλη: Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο 26χρονος για τη δολοφονία της Βρετανίδας

Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Σκωτσέζας, Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, στην Κυψέλη.

Ο 26χρονος παραδέχεται ότι μετέφερε τη σορό της σε βαλίτσα, αλλά να αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας.

Ο 26χρονος οδηγήθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός της Τζέιν Ρος είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Σε βάρος του κατηγορουμένου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το κίνητρο της υπόθεσης, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η ληστεία, αλλά και μια πιθανή αντιπαράθεση που σχετίζεται με θρησκευτικά ζητήματα.

Όσα ξέρουμε για την υπόθεση, τον 26χρονο και τα πιθανά κίνητρα

Ο ίδιος ζούσε 10 χρόνια στην Ελλάδα και ήταν πρωταθλητής της πυγμαχίας. Κατά την αυτοψία που είχε γίνει στον τόπο του εγκλήματος, διαπιστώθηκε ότι το πτώμα της ήταν τυλιγμένο σε μαύρο ύφασμα, ορισμένα σημεία του οποίου ήταν επικολλημένα με γκρι ταινία συσκευασίας, ενώ στο ύψος του λαιμού του πτώματος το ύφασμα είχε περιτυλιχθεί με τη μορφή βρόγχων. Το πτώμα ήταν ενδεδυμένο με μπλε κοντομάνικη μπλούζα και αθλητική βερμούδα, ωστόσο δεν έφερε υποδήματα.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που διενήργησε την νεκροψία – νεκροτομή, λόγω της σήψης, δεν κατέστη εφικτός ο προσδιορισμός της αιτίας θανάτου. Ωστόσο, η εικόνα της ανεύρεσης της σορού, η μεταφορά της και ο τόπος ανεύρεσής της παρέπεμπαν σε εγκληματική ενέργεια.

Από την έρευνα του Ανθρωποκτονιών, προέκυψε πως η Ross διέμενε μόνιμα στη Σκωτία μαζί με την οικογένειά της. Από μικρή ηλικία είχε αναπτύξει έντονη εθελοντική δράση με εκκλησίες και άλλους οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Οι άνθρωποι που την γνώριζαν, την περιέγραφαν ως ένα ήρεμο, δοτικό και μη συγκρουσιακό άτομο.

Η 38χρονη Σκοτσέζα ταξίδεψε αεροπορικώς από το Εδιμβούργο στην Ελλάδα στις 29 Ιουνίου. Αρχικά, φέρεται πως διέμεινε σε ενοικιαζόμενο κατάλυμα Airbnb και εν συνεχεία φιλοξενήθηκε μέχρι και τις 9 Ιουλίου σε οικία φιλικού της ζευγαριού στο Κερατσίνι.

Στις 2 Ιουλίου, η Ross παρέλαβε από μία Αμερικανίδα φίλη της τα κλειδιά ισογείου διαμερίσματος, που βρίσκεται στην οδό Ρεθύμνου 9, στην περιοχή των Εξαρχείων, προκειμένου να φιλοξενηθεί στο εν λόγω διαμέρισμα μέχρι τις 16 Ιουλίου. Κλειδιά από το συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε και ο κατηγορούμενος, καθώς και η σύζυγός του και φίλη της θανούσας.

Το θύμα εργαζόταν εθελοντικά για μία μεγάλη εκκλησιαστική ΜΚΟ της Προτεσταντικής Εκκλησίας με έδρα την Ζιμπάμπουε και το συγκεκριμένο διαμέρισμα ανήκε σε αυτή την ΜΚΟ και το χρησιμοποιούσαν ως κοινόβιο για όποιον το χρειαζόταν να μείνει εκεί. Η ίδια είχε μεγάλη περιουσία και είναι κόρη ενός πολύ γνωστού δικηγόρου στην Σκωτία που συνεργάζεται και με την κυβέρνηση του τόπου. Η Αμερικανίδα φίλη της και σύζυγος του Αφγανού, εργαζόταν επ’ αμοιβή για την συγκεκριμένη ΜΚΟ.

Βραδινές ώρες στις 15 Ιουλίου, το θύμα επικοινώνησε τηλεφωνικά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος, η οποία ήταν και η τελευταία ένδειξη ζωής της. Μετά την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία της με τον φίλο της, κανένας από τα άτομα του περιβάλλοντός της, δεν την συνάντησε δια ζώσης, παρ’ όλα αυτά τα άτομα του περιβάλλοντός της παρατήρησαν «ασυνήθιστη» συμπεριφορά της στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων, κυρίως λόγω αλλαγής του γλωσσικού ύφους των μηνυμάτων της και της ξαφνικής διάθεσης απομόνωσής της.

Αυτό συνάδει αφενός με την παραδοχή αλλαγής του χρήστη του κινητού τηλεφώνου του θύματος και αφετέρου καταδεικνύει μία προσπάθεια ελεγχόμενης παραπλάνησης, με σκοπό να εμφανιστεί το θύμα από τον δράστη ως ζωντανή και οικειοθελώς απομονωμένη.

Από την ανάλυση των δεδομένων επικοινωνίας, προέκυψε ότι, στις 19 Ιουλίου, η τηλεφωνική σύνδεση του θύματος εξυπηρετήθηκε από την κεραία που βρίσκεται στην Αράχοβα. Επιπλέον, από το συλλεχθέν βιντεοληπτικό υλικό διαπιστώθηκε ότι την επίμαχη ημέρα, ο κατηγορούμενος, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με το θύμα, βρισκόταν μαζί με τη σύζυγο και το παιδί τους, στην Αράχοβα.

Ακολούθως, από αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών εξετάστηκε η φίλη του θύματος και σύζυγος του κατηγορουμένου και ανέφερε ότι τα μεσάνυχτα της 15ης προς 16ης Ιουλίου ξύπνησε και ο σύζυγός της έλειπε από το σπίτι τους.

Εκείνη, μέσω της κοινοποιημένης τοποθεσίας του, διαπίστωσε ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν στο διαμέρισμα της οδού Ρεθύμνου 9 στα Εξάρχεια, που ανήκε στην ΜΚΟ.

Η ίδια ανέφερε επίσης στους αστυνομικούς πως στις 30 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία αποκαλύφθηκαν και δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία του θύματος, άρχισαν να της εγείρονται υποψίες σχετικά με εμπλοκή του συζύγου της στην δολοφονία της φίλης της. Tότε, εγκατέλειψε την οικία τους, μαζί με το μωρό τους και διέμενε σε ξενοδοχείο.

Λόγω της απομάκρυνσής της από την οικογενειακή τους οικία, ο δράστης της έδωσε το χρηματικό ποσό των 2.550 ευρώ. Στις 16 Ιουλίου, ο δράστης είχε δώσει στην γυναίκα του και ένα καινούριο κινητό τηλέφωνο μάρκας Apple iPhone 17 Pro.

Το συγκεκριμένο κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 2.550 ευρώ παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών από την φίλη της, με την ίδια να εκτιμά πως προέρχονταν από χρήματα που αφαίρεσε ο κατηγορούμενος από το θύμα, αρνούμενη να οικειοποιηθεί περιουσιακά στοιχεία που προέρχονταν από εκείνη.

Τι έδειξαν οι κάμερες

Από την παρατήρηση των βιντεοληπτικών υλικών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψαν τα εξής:

-Βραδινές ώρες στις 16 Ιουλίου, ο κατηγορούμενος μετέβη με αυτοκίνητο στην οδό Ρεθύμνου 9 στα Εξάρχεια, απ’ όπου παρέλαβε από το διαμέρισμα ισογείου, που διέμενε η Ross, μία ταξιδιωτική βαλίτσα.

-Στις 22:43΄της 16ης Ιουλίου, ο κατηγορούμενος καταγράφηκε να κινείται πεζός στην οδό Ευελπίδων, με κατεύθυνση προς τον υπαίθριο χώρο του κτιριακού συγκροτήματος της οδού Ευελπίδων 7 στην Κυψέλη, μεταφέροντας τη βαλίτσα με τη σορό του θύματος και άλλη μία μπλε σακούλα με άγνωστο περιεχόμενο.

-Στις 22:56, ο κατηγορούμενος διακρίνεται να απομακρύνεται από το σημείο ανεύρεσης της βαλίτσας, χωρίς πλέον να φέρει τη βαλίτσα και τη μπλε σακούλα, κρατώντας μόνο ένα ανοιχτόχρωμο σακίδιο.

Κατόπιν όλων αυτών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και οδήγησαν τον κατηγορούμενο στην έδρα της ΔΑΟΕ, όπου εξεταζόμενος, ισχυρίστηκε ότι βραδινές ώρες της 15ης Ιουλίου μετέβη στην οικία της οδού Ρεθύμνου 9 όπου αντίκρυσε την 38χρονη ήδη νεκρή στο μπάνιο της οικίας, το πτώμα της οποίας τοποθέτησε σε μία βαλίτσα και το βράδυ της 16ης Ιουλίου την μετέφερε με το αυτοκίνητο της συζύγου του στο εγκαταλειμμένο συγκρότημα κτιρίων επί της οδού Ευελπίδων 7.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος πραγματοποιώντας αναλήψεις χρηματικών ποσών, καθώς επίσης πως χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο της, στέλνοντας μηνύματα σε οικείους της παριστάνοντας την ίδια.

Πρωινές ώρες της 1ης Αυγούστου, διενεργήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα 1ου ορόφου της οδού Αιγίνης στην Αθήνα, όπου διέμενε ο κατηγορούμενος μαζί με την οικογένειά του, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων ένα μεταλλικό πιστό αντίγραφο πιστολιού (ρέπλικα) τύπου Glock, μαύρου χρώματος και ένα μαχαίρι, στρατιωτικού τύπου, μαύρου χρώματος.

Το δεύτερο τηλέφωνο και ο δήθεν “προσηλυτισμός”

Ο ίδιος συνέχισε το θέατρο ακόμη και όταν έγιναν γνωστά τα στοιχεία του θύματος.

Φρόντισε να προμηθευτεί ένα άλλο τηλέφωνο και αριθμό και προσποιούμενος δήθεν τον τζιχαντιστή και άγνωστο δολοφόνο έστειλε μηνύματα στον εαυτό του, στην σύζυγό του, σε φίλους και στον πατέρα του θύματος, λέγοντας πως είναι ο άνθρωπος που την σκότωσε και το έκανε για θρησκευτικούς λόγους, γιατί η 38χρονη δίδασκε την Αγία Γραφή και δήθεν προσηλύτιζε κόσμο.

Ο ίδιος όταν γνώρισε την γυναίκα του φέρεται από το Ισλάμ να ασπάστηκε τον Χριστιανισμό, αρχικά τον Προτεσταντισμό, στην συνέχεια στην Καθολική Εκκλησία και προσφάτως την Ορθοδοξία.

Βεβαίως αυτός είναι ένας ισχυρισμός που οι αστυνομικοί τον εκλαμβάνουν ως εφεύρημα και θεωρούν ότι το πιθανότερο κίνητρο ήταν ληστεία, αφού από τις τραπεζικές της κάρτες αφαίρεσε συνολικά πάνω από 12.000 αγγλικές λίρες. Ο ίδιος επισήμως στην κατάθεσή του αρνείται πως την σκότωσε.