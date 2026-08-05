Η iconic καμπαρντίνα Burberry στο μουσείο V&A του Λονδίνου από Σεπτέμβριο

Η πολυαναμενόμενη έκθεση μόδας συμπίπτει με την επέτειο 170 χρόνων του διάσημου label
Συνδεδεμένη με το British style, η διάσημη καμπαρντίνα Burberry θεωρείται διαχρονικό φετίχ και απόκτημα για τους απανταχού fashionistas. Το διάστημα 21 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι 3 Ιανουαρίου 2027 θα καταλάβει τιμητική θέση στην καρδιά του Λονδίνου.
Η έκθεση μόδας «The Burberry Trench: Crafting an Icon» στο Prince Consort Gallery του μουσείου V&A θα γιορτάσει τα 170 χρόνια ιστορίας του πασίγνωστου trench coat.
Η εκδήλωση συμπίπτει χρονικά με την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου. Για πρώτη φορά, το κοινό θα δει από κοντά σπάνια αντικείμενα από τα αρχεία της Burberry αλλά και της συλλογής του μουσείου, παρακολουθώντας την εξέλιξη της καμπαρντίνας από λειτουργικό στρατιωτικό ένδυμα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα fashion κομμάτια.
Eχει φορεθεί από stars, supermodels και fashion insiders, παραμένοντας επίκαιρη πάνω από αιώνα.
Το αφιέρωμα στο Victoria & Albert Museum χωρίζεται σε 3 ενότητες.
Στην «Invention» συμπεριλαμβάνεται η γέννησή του ρούχου το 1879, όταν ο Thomas Burberry δημιούργησε την πρωτοποριακή βαμβακερή καμπαρντίνα. Το αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα διαπνέον ύφασμα σχεδιάστηκε αρχικά για προστατευτικά πανωφόρια και στρατιωτικό εξοπλισμό, θέτοντας τις μετέπειτα βάσεις.
Στην ενότητα «Craft» που εστιάζει στη δεξιοτεχνία που απαιτεί για χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, όπως ο γιακάς, η χαρακτηριστική καρό φόδρα, το storm flap και το αποσπώμενο κούμπωμα στον λαιμό.
Στην «Creativity» θα εκτίθενται 19 looks από τις πασαρέλες των τελευταίων 25 ετών, με δημιουργίες τόσο του σημερινού Chief Creative Officer, Daniel Lee, όσο και του προκατόχου του, Christopher Bailey. Παράλληλα, θα αναδεικνύονται σπάνια αντικείμενα από το αρχείο της Burberry, όπως κατάλογοι των αρχών του 20ού αιώνα και ένα πρωτόφαντο trench coat που ανήκε στον θρυλικό ράφτη της Savile Row, Hardy Amies.
Μην ξεχνάτε πως τα τελευταία χρόνια οι εκθέσεις μόδας στη βρετανική πρωτεύουσα και σε όλον τον κόσμο είναι εξαιρετικά δημοφιλείς. Στο V&A καθιερώθηκαν ως αξιοθέατα για το ευρύτερο κοινό. Το μουσείο προετοιμάζει μάλιστα και τη νέα Burberry Gallery, έναν μόνιμο χώρο, ο οποίος θα ανοίξει το 2027.
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