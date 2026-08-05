Η iconic καμπαρντίνα Burberry στο μουσείο V&A του Λονδίνου από Σεπτέμβριο

Συνδεδεμένη με το British style, η διάσημη καμπαρντίνα Burberry θεωρείται διαχρονικό φετίχ και απόκτημα για τους απανταχού fashionistas. Το διάστημα 21 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι 3 Ιανουαρίου 2027 θα καταλάβει τιμητική θέση στην καρδιά του Λονδίνου.

Η έκθεση μόδας «The Burberry Trench: Crafting an Icon» στο Prince Consort Gallery του μουσείου V&A θα γιορτάσει τα 170 χρόνια ιστορίας του πασίγνωστου trench coat.

Η εκδήλωση συμπίπτει χρονικά με την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου. Για πρώτη φορά, το κοινό θα δει από κοντά σπάνια αντικείμενα από τα αρχεία της Burberry αλλά και της συλλογής του μουσείου, παρακολουθώντας την εξέλιξη της καμπαρντίνας από λειτουργικό στρατιωτικό ένδυμα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα fashion κομμάτια.

Eχει φορεθεί από stars, supermodels και fashion insiders, παραμένοντας επίκαιρη πάνω από αιώνα.