Ο Γιάννης Αχιλλεόπουλος συνάντηση με τον πρύτανη Χρήστο Μπούρα

Συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστο Μπούρα είχε ο πατρινός διεθνής αθλητής βόλεϊ, Γιάννης Αχιλλεόπουλος με την ιδιότητά του ως πρόεδρος στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών.

Η ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων, της Πολιτείας και των φορέων του αθλητισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας και της κοινωνικής προσφοράς.

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό στη Νότια Ελλάδα, αξιοποιώντας το υψηλού επιπέδου επιστημονικό του δυναμικό, τις αθλητικές υποδομές του, καθώς και τη μοναδική γεωγραφική και ιστορική σύνδεσή του με την Αρχαία Ολυμπία.

Στο πλαίσιο της συνάντησης κατατέθηκε ένα πλαίσιο προτάσεων με στόχο τη στενότερη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με τον αθλητισμό, την έρευνα και την καινοτομία.

Διπλή καριέρα αθλητών

Δημιουργία πλαισίου υποστήριξης για τη διπλή καριέρα των αθλητών και αθλητριών, με δράσεις επιμόρφωσης, ακαδημαϊκής καθοδήγησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και προετοιμασίας για την επαγγελματική τους αποκατάσταση μετά το τέλος της αθλητικής σταδιοδρομίας.

Ερευνητική συνεργασία

Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δράσεων για τις συνθήκες εργασίας των αθλητών, την πρόληψη και αποκατάσταση τραυματισμών, την αθλητική απόδοση, την ισότητα και τη μετάβαση μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής σταδιοδρομίας.

Παρατηρητήριο Αθλητισμού Δυτικής Ελλάδας

Επιστημονική καταγραφή της αθλητικής δραστηριότητας, των κοινωνικών και οικονομικών επιδράσεων του αθλητισμού, καθώς και των αναγκών των αθλητικών φορέων της περιοχής.

Κόμβος Αθλητικής Καινοτομίας

Ανάπτυξη διεπιστημονικών συνεργασιών στους τομείς της τεχνολογίας, της ανάλυσης δεδομένων, της πρόληψης τραυματισμών και των καινοτόμων εφαρμογών στον αθλητισμό.

Επιστήμες Αθλητισμού στη Δυτική Ελλάδα

Επανέναρξη του θεσμικού διαλόγου για την ανάπτυξη ακαδημαϊκής δομής Επιστημών Αθλητισμού στη Δυτική Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική συζήτηση για τον Πύργο, τη σύνδεση με την Αρχαία Ολυμπία, τη γεωγραφική ανισορροπία των ΣΕΦΑΑ, καθώς και την ανάγκη επαρκούς στελέχωσης και χρηματοδότησης, ώστε μια νέα δομή να είναι βιώσιμη, σύγχρονη και ανταγωνιστική.

Αναβίωση της Πανεπιστημιάδας

Σε συνεργασία με το ΠΕΑΚ, την Περιφέρεια, τον Δήμο, τη ΓΓΑ και τους τοπικούς φορείς, με στόχο την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη του πανεπιστημιακού αθλητισμού και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Αθλητικός τουρισμός

Ανάπτυξη διεθνών camps, συνεδρίων και θερινών σχολείων με επίκεντρο την Πάτρα και την Αρχαία Ολυμπία.

Erasmus+ Sport

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών στον τομέα του αθλητισμού.

Ανάδειξη της αθλητικής ιστορίας

Διερεύνηση της δημιουργίας Αρχείου και Μουσείου Αθλητικής Ιστορίας της Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μοχλό εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης. Το Πανεπιστήμιο Πατρών μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια