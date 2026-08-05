Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του 68χρονου, η νεκροτομή «δείχνει» δολοφονία με αμβλύ αντικείμενο

Προς κάθε κατεύθυνση συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον θάνατο του 68χρονου στις Σέρρες που πλέον μετά τα αποτελέσματα της νεκροψίας- νεκροτομής, αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια.

Ο 68χρονος στις Σέρρες βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου νεκρός μέσα στο σπίτι του, από τον γιο του ο οποίος όπως δήλωσε στους αστυνομικούς τελευταία φορά τον είδε ζωντανό το προηγούμενο βράδυ. Ο γιος του 68χρονου ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές μόλις βρήκε τον πατέρα τους χωρίς αισθήσεις.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι του 68χρονου, δια γυμνού οφθαλμού, δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου. Ο χώρος αποκλείστηκε και σφραγίστηκε, ενώ διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έδωσαν νέα διάσταση στην υπόθεση καθώς σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από πλήγμα με θλων όργανο, δηλαδή από κάποιο αντικείμενο που προκάλεσε σοβαρή εσωτερική κάκωση.

Μετά τα ευρήματα της νεκροψίας- νεκροτομής χτες (4/8) πήγαν στο σπίτι του 68χρονου αξιωματικοί και στελέχη του εγκληματολογικού προκειμένου να ερευνήσουν σπιθαμή προς σπιθαμή τον χώρο για τυχόν εντοπισμό σημαντικών ευρημάτων.

Έως αυτή την ώρα πάντως, σύμφωνα με το protothema.gr δεν υπάρχει κάποιος ύποπτος ενώ δεν βρέθηκε εντός της οικίας ούτε το σφυρί ή μάτσολα με την οποία φέρεται να χτυπήθηκε ο 68χρονος και στη συνέχεια να προκλήθηκε η εσωτερική αιμορραγία.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το εσωτερικό του σπιτιού του 68χρονου όταν έφτασαν οι αστυνομικοί ήταν ανακατωμένο με το γιο να δηλώνει ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε σημειωθεί διάρρηξη.