Δείκτης Lyst Index: O oίκος Chanel σταθερά στο θρόνο ζήτησης και επιρροής

Στην πρώτη θέση των hottest brands παγκοσμίως το ιστορικό γαλλικό σήμα

Επανεμφανίστηκε η καθιερωμένη λίστα της fashion πλατφόρμας Lyst Index. Και επιβεβαιώνεται πως η ανανεωμένη γαλλική αυτοκρατορία Chanel απολαμβάνει την πρωτιά στη διεθνή απήχηση ως hottest brand. Με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Matthieu Blazy o ιστορικός οίκος έχει εκτοξευθεί εμπορικά. Ο κόσμος ποθεί τα προιόντα Chanel περισσότερο από οποιουδήποτε άλλου luxury label σήμερα.

Chanel fall/winter 2026-2027

Όπως επισημαίνει η Lyst Index τον δείκτη διαμορφώνει το τρίπτυχο της επιθυμίας (Desire), της ζήτησης (Demand) και της ανακάλυψης (Discοvery). Eρευνούνται δηλαδή τα προωθητικά μέσα με τα οποία προσελκύεται το εμπορικό κοινό, η αναζήτηση των χρηστών του διαδικτύου και οι πωλήσεις στα καταστήματα αλλά και η προσοχή που προσελκύει το brand μέσω της αναγνωρισιμότητάς του. Δημοσιοποιήθηκε πίνακας με την πρώτη θέση στη Chanel ενώ τονίζεται πως οι χαρακτηριστικές δίχρωμες γόβες με το βαθύ ντεκολτέ είναι διαρκώς sold out.

Παρατηρώντας τη σειρά θα δείτε πως είναι «ανεβασμένη» η ιταλική Gucci, ενώ όλες οι άλλες εταιρείες εμφανίζονται με πτωτική τάση. Περισσότερο «χαμένες» οι Cos και The Row ενώ Chloe και Bottega Veneta έχουν χάσει λίγο από τη λάμψη τους. Στη δεύτερη θέση πάντως με άνοδο δυο θέσεων συναντάμε τη Miu Miu, καθώς αρέσουν πολύ τα crochet bags της ενώ ακούστηκε πολύ λόγω της συνεργασίας με τη New Balance και την τενίστρια Coco Gauff. Τα viral, η σύνδεση με τις διασημότητες και την ποπ κουλτούρα είναι καθοριστικά πλέον για την επιδραστικότητα των εταιρειών. Για την τρίτη θέση- λόγω του νέου επικεφαλής Jonathan Anderson- καμαρώνει ο Dior. Τέλος, στον πίνακα επανήλθε η Fendi καθώς ανέλαβε το τιμόνι η Maria Grazia Chiuri.

Και κάποιες παράλληλες ειδήσεις. Σε επίπεδο προιόντων βγήκαν ξανά στο προσκήνιο τα είδη Vivienne Westwood με 88% αύξηση λόγω του βεστιάριου εποχής στο φιλμ «Ανεμοδαρμένα Υψη». Επίσης κομμάτια της Calvin Klein πέτυχαν 43% αύξηση χάρη στη σειρά «Love Story» και το nineties ντύσιμο της Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι. Ανάρπαστη έγινε επίσης η σειρά των Zara σε συνεργασία με τον Λατίνο super star Bad Bunny με αφορμή το Supe Bowl .

1. Chanel 2. Saint Laurent 3. Dior 4. Miu Miu 5. Gucci 6. Ralph Lauren 7. Prada 8. Coach 9. Burberry 10. Cos --------------------------

11. The Row 12. Versace 13. Moncler 14. Chloe 15. Bottega Veneta 16. Loewe 17. Stone Island 18. Massimo Dutti 19. Fendi 20. Celine