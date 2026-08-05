Τρόμος σε πτήση της Air India, τραυματίστηκαν 12 επιβάτες από τις αναταράξεις

Πανικός επικράτησε σε πτήση της Air India από Ταϊλάνδη προς Ινδία όταν για κάποια λεπτά το αεροσκάφος άρχισε να κλυδωνίζεται από αναταράξεις με συνολικά 12 επιβάτες να τραυματίζονται.

Το περιστατικό σε αεροπλάνο τύπου Airbus A320, που εκτελούσε πτήση από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, περίπου 90 λεπτά μετά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με την Daily Mail οι 134 επιβάτες της πτήσης AI2379 αισθάνθηκαν ξαφνική απώλεια ύψους, καθώς το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος με ορισμένους που δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας να χτυπούν το κεφάλι τους στην οροφή της καμπίνας.

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους δείχνει έντρομους επιβάτες, ανάμεσά τους έναν άνδρα με το χέρι σε νάρθηκα, να παρακολουθούν με αγωνία το αεροπλάνο να σείεται βίαια.