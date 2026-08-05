Πάτρα: Οι 10 δρόμοι και κόμβοι όπου το μποτιλιάρισμα γίνεται καθημερινότητα

Η Πάτρα δεν χρειάζεται πάντοτε ένα τροχαίο ατύχημα ή ένα μεγάλο έργο για να «κολλήσει». Σε αρκετά σημεία του οδικού της δικτύου αρκούν ένα λεωφορείο που θα σταματήσει, ένα διπλοπαρκαρισμένο αυτοκίνητο, η αυξημένη κίνηση προς το κέντρο ή μερικά λεπτά καθυστέρησης σε έναν φωτεινό σηματοδότη.

Σημαντικότερη, όμως, αιτία της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης είναι αυτή τα εκτεταμένα έργα ανάπλασης, έργα για το φυσικό αέριο αλλά και το πέρασμα των οπτικών ινών.

Εργοτάξια, αποκλεισμοί δρόμων, στενώσεις λωρίδων και προσωρινές αλλαγές κατεύθυνσης περιορίζουν τη χωρητικότητα του δικτύου και μεταφέρουν μεγάλο όγκο οχημάτων σε γειτονικές οδούς. Έτσι, ακόμη και μικρές καθυστερήσεις προκαλούν ουρές και έντονο μποτιλιάρισμα καθημερινά σε κεντρικά σημεία.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης δεν εκδηλώνεται με την ίδια ένταση παντού. Συγκεντρώνεται κυρίως σε συγκεκριμένους κόμβους και βασικούς άξονες, εκεί όπου συναντώνται οι μετακινήσεις από τις συνοικίες, τα προάστια, το Πανεπιστήμιο, τα νοσοκομεία, το λιμάνι και τις εισόδους της Πάτρας.

Αυτά είναι τα δέκα σημεία στα οποία οι οδηγοί χρειάζονται συνήθως τη μεγαλύτερη υπομονή

1. Πλατεία Μαρούδα – Γούναρη και Κορίνθου

Είναι ένα από τα πλέον σύνθετα περάσματα της Πάτρας. Η Γούναρη μεταφέρει μεγάλο μέρος της κίνησης ανάμεσα στο κέντρο, τις νότιες συνοικίες και την έξοδο προς την Περιμετρική, ενώ η Κορίνθου αποτελεί βασικό άξονα του κέντρου. Οι διαδοχικοί σηματοδότες, οι στροφές και η έντονη παρουσία λεωφορείων επιβαρύνουν σημαντικά τον κόμβο, ιδιαίτερα τις ώρες έναρξης και λήξης της εμπορικής δραστηριότητας.

2. Κόμβος Κουρτέση

Το σημείο συγκεντρώνει οχήματα από διαφορετικές κατευθύνσεις: από και προς την παλαιά εθνική οδό, τις βόρειες συνοικίες και το κέντρο. Όταν αυξηθεί η ροή ή περιοριστεί προσωρινά μία λωρίδα, οι ουρές μεταφέρονται γρήγορα στους γύρω δρόμους. Πρόκειται για κόμβο στον οποίο η παραμικρή καθυστέρηση έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

3. Αγία Σοφία – Κωνσταντινουπόλεως και Αθηνών

Η περιοχή αποτελεί μία από τις κύριες βόρειες πύλες του κέντρου. Η καθημερινή διέλευση Ι.Χ., λεωφορείων και δικύκλων, σε συνδυασμό με τις κινήσεις προς τις κάθετες οδούς και την αναζήτηση στάθμευσης, προκαλεί συχνές επιβραδύνσεις. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όταν η κίνηση από την παραλιακή ζώνη συναντά τη ροή προς το εσωτερικό της πόλης.

4. Ακτή Δυμαίων – Παπαφλέσσα

Ένας από τους πιο φορτισμένους κόμβους στη νότια πλευρά της Πάτρας. Εδώ συναντώνται η κίνηση του παραλιακού άξονα, οι διαδρομές προς το κέντρο και οι μετακινήσεις προς τις νότιες συνοικίες. Οι αλλαγές λωρίδας και οι αριστερές στροφές μειώνουν συχνά την πραγματική χωρητικότητα του δρόμου, με αποτέλεσμα οι ουρές να αναπτύσσονται μέσα σε λίγα λεπτά.

5. Ακτή Δυμαίων – είσοδος και έξοδος του νέου λιμανιού

Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, τουριστικών λεωφορείων και Ι.Χ. δημιουργεί ένα ιδιαίτερο μείγμα κινήσεων. Τις ώρες άφιξης ή αναχώρησης πλοίων η επιβάρυνση μπορεί να γίνει απότομα αισθητή, ειδικά όταν μεγάλα οχήματα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να στρίψουν ή να ενταχθούν στην κυκλοφορία.

6. Κόμβος Γλαύκου

Ο Γλαύκος λειτουργεί ως βασική σύνδεση της πόλης με την Περιμετρική και τη νότια είσοδο. Στις ώρες αιχμής συγκεντρώνει εργαζομένους, επαγγελματικά οχήματα και μετακινήσεις προς τις γύρω εμπορικές εγκαταστάσεις. Η μεγάλη διαφορά ταχύτητας μεταξύ των οχημάτων και οι διαδοχικές αλλαγές κατεύθυνσης δημιουργούν επιβραδύνσεις και αυξάνουν τον κίνδυνο μικροσυγκρούσεων.

7. Νέα Εθνική Οδός Πατρών–Αθηνών – Αμερικής

Η διασταύρωση αποτελεί κρίσιμο σημείο για όσους κινούνται ανάμεσα στο κέντρο, τις βόρειες συνοικίες και την έξοδο της πόλης. Οι σηματοδότες καλούνται να εξυπηρετήσουν πολλές διαφορετικές κινήσεις, ενώ οι στάσεις λεωφορείων και οι εμπορικές χρήσεις κατά μήκος του δρόμου περιορίζουν συχνά την ομαλή ροή.

8. Κανελλοπούλου – Ηρώων Πολυτεχνείου

Η συνάντηση δύο σημαντικών αξόνων δημιουργεί επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις, κυρίως όταν αυξάνεται η κίνηση προς το κέντρο ή προς το Ρίο. Η περιοχή επιβαρύνεται επιπλέον από εισόδους και εξόδους παρόδιων εγκαταστάσεων, λεωφορεία και οχήματα που αλλάζουν λωρίδα λίγο πριν από τον κόμβο.

9. Ρίο – παλαιά εθνική οδός και πρόσβαση προς τη γέφυρα

Η κίνηση προς τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο συναντά την τοπική κυκλοφορία του Ρίου. Το καλοκαίρι και πριν από αργίες, η αυξημένη έξοδος από την πόλη κάνει το σημείο ακόμη πιο απαιτητικό. Μια ουρά στις προσβάσεις μπορεί να επηρεάσει γρήγορα και το γύρω τοπικό δίκτυο.

10. Εγλυκάδα – Οβρυά και οι προσβάσεις της Περιμετρικής

Οι κόμβοι αυτοί απορροφούν μεγάλο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων από τις ανατολικές και νότιες συνοικίες. Το πρωί, η είσοδος προς την Πάτρα συμπίπτει με τις μετακινήσεις προς σχολεία και χώρους εργασίας· το απόγευμα η ροή αντιστρέφεται. Οι ουρές δεν μένουν πάντοτε επάνω στην Περιμετρική, αλλά επεκτείνονται στους δρόμους που οδηγούν προς τους κόμβους.