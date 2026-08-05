Τουρισμός για Όλους: Άνοιξε η πλατφόρμα - Οι δικαιούχοι, τα ποσά, οι ημερομηνίες

Άνοιξε σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ως εξής:

5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Από 10 έως 21 Αυγούστου, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται :

Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τους κωδικούς Taxisnet.

Με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Σε δύο διακριτές φάσεις το νέο πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η α’ φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η β’ φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της β’ φάσης θα αντληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της α΄ φάσης, καθώς στόχος είναι η συνεχής ροή του προγράμματος και η κάλυψη της χειμερινής περιόδου τόσο του 2026 όσο και του 2027, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού. Η νέα δομή παρέχει αυξημένη ευελιξία, βελτιωμένη απορρόφηση πόρων και τη δυνατότητα ευρύτερης συμμετοχής των πολιτών.

Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους ενσωματώνει μια στρατηγική για την ενίσχυση των πλάγιων μηνών (Οκτώβριο έως Απρίλιο), κατευθύνοντας το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού στους μήνες αυτούς, υλοποιώντας στην πράξη την εθνική στρατηγική για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στηρίζοντας τις τοπικές οικονομίες σε όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Στο ίδιο πλαίσιο, το πρόγραμμα συνδέεται και με την ευρύτερη καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού για την «Ορεινή Ελλάδα», συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενίσχυση λιγότερο προβεβλημένων ορεινών προορισμών, με στόχο την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και τη διασπορά των επισκεπτών σε όλη την επικράτεια.

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Οι δικαιούχοι

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα, όπως σημειώνεται, διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα, τα όρια αυξάνονται, μεταξύ άλλων, από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φθάνοντας έως και τα 58.000 ευρώ, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων.

Παράλληλα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ιδιαίτερα σημαντική τομή αποτελεί η πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία, καθώς για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία (≥67%) και σε οικογένειες με τέκνα – άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές και τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής τουρισμού.

Επιπλέον, εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις μεγάλες οικογένειες. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη διαφοροποιείται ουσιαστικά από το πρόγραμμα του 2025, στο οποίο η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Τα ποσά και οι ημερομηνίες

Παράλληλα, διατηρείται και αναβαθμίζεται η χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών του κράτους μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, διασφαλίζοντας ταχύτητα, διαφάνεια και ευκολία για τους πολίτες. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ενισχύει την προσβασιμότητα των πολιτών με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και με την υποστήριξη οργανωμένου μηχανισμού εξυπηρέτησης (help desk), διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενίσχυσης παραμένουν ισχυρά, με ποσά επιδότησης που κυμαίνονται από 200 ευρώ έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων, και με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.