Αχαΐα έναν χρόνο μετά την πύρινη καταστροφή: Περισσότερα κονδύλια και drones, αλλά η πρόληψη παραμένει το «αγκάθι»

Λίγες ημέρες πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από τη 12η Αυγούστου 2025, την ημέρα που οι μεγάλες πυρκαγιές δοκίμασαν την Πάτρα, τη Δυτική Αχαΐα και τον Ερύμανθο, το ερώτημα επιστρέφει με επείγοντα τρόπο, είναι σήμερα η Αχαΐα καλύτερα προετοιμασμένη;

Η σύντομη απάντηση είναι ότι ο μηχανισμός διαθέτει περισσότερα εργαλεία και αυξημένη επιτήρηση, αλλά εξακολουθεί να εμφανίζει σοβαρές αδυναμίες εκεί όπου κρίνεται η πραγματική πρόληψη, στους καθαρισμούς, στους ελέγχους, στην επάρκεια προσωπικού και στην επιχειρησιακή δυνατότητα των δήμων.

Η ανάγκη για ουσιαστική αποτίμηση έγινε ακόμη πιο έντονη μετά τη νέα πυρκαγιά στις Νεραντζιές Αιγιαλείας, που οδήγησε σε απομάκρυνση κατοίκων από τον Νέο Ερινεό και την Αρραβωνίτσα και προκάλεσε ζημιές σε ελαιώνες και περιουσίες. Το περιστατικό υπενθύμισε ότι οι περσινές φωτιές δεν αποτελούν απλώς μια τραυματική ανάμνηση.

Το 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 113 δασικές πυρκαγιές στους πέντε δήμους της Αχαΐας. Από αυτές, οι 54 εκδηλώθηκαν στη Δυτική Αχαΐα, 25 στην Αιγιάλεια, 22 στον Δήμο Πατρέων, οκτώ στα Καλάβρυτα και τέσσερις στον Ερύμανθο. Τα στοιχεία δεν σημαίνουν ότι όλες οι πυρκαγιές έλαβαν μεγάλες διαστάσεις, αποτυπώνουν όμως τη διαρκή πίεση που δέχεται ο νομός.

Περισσότερα χρήματα για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες

Η πρώτη μετρήσιμη αλλαγή αφορά τη χρηματοδότηση. Οι πέντε δήμοι της Αχαΐας έλαβαν για το 2026 περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για δράσεις πυροπροστασίας, ποσό αυξημένο κατά 26% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Παράλληλα, έχουν υπογραφεί συμβάσεις συνολικού ύψους σχεδόν 450.000 ευρώ για καθαρισμούς δρόμων, απομάκρυνση βλάστησης και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Περιπολίες, drones και νέες δεξαμενές

Στο επιχειρησιακό πεδίο εφαρμόζεται πυκνότερο σύστημα περιπολιών, με πυροσβεστικά οχήματα, επιχειρησιακούς αξιωματικούς και τις διοικήσεις των τοπικών υπηρεσιών να αναπτύσσονται ανάλογα με τον ημερήσιο κίνδυνο.

Στη Δυτική Ελλάδα αξιοποιούνται επτά drones, τα οποία επιχειρούν από σταθερά ή μεταβαλλόμενα σημεία. Στόχος τους είναι ο έγκαιρος εντοπισμός καπνού και η ταχύτερη κινητοποίηση πριν μια εστία εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτο μέτωπο.

Στην Αχαΐα προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση τεσσάρων ανοικτών υδατοδεξαμενών, χωρητικότητας 80 τόνων η καθεμία. Δύο χωροθετούνται στον Δήμο Πατρέων, μία στον Ερύμανθο και μία στη Βιομηχανική Περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Οι δεξαμενές προορίζονται να εξυπηρετούν επίγεια και εναέρια μέσα, μειώνοντας τον χρόνο ανεφοδιασμού σε νερό.

Το μεγάλο κενό στους ελέγχους

Η πιο ανησυχητική εικόνα εντοπίζεται στον έλεγχο των ακαθάριστων οικοπέδων. Οι δήμοι έχουν επαναλάβει την υποχρέωση καθαρισμού και διαρκούς συντήρησης των οικοπέδων, το ζητούμενο όμως παραμένει η επιτόπια επιβεβαίωση.

Η υποστελέχωση παραμένει ανοιχτή πληγή

Απέναντι στην ενίσχυση της τεχνολογικής επιτήρησης βρίσκεται η καταγγελλόμενη αποδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος έχει επισημάνει ότι η μετακίνηση 11 από τους 28 πυροσβέστες της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας αφαιρεί από τη μονάδα σχεδόν το 40% της δύναμής της.

Παράλληλα, καταγράφονται παράπονα για εξαντλητικές επιφυλακές, συσσωρευμένες άδειες και γηρασμένο προσωπικό. Στους ορεινούς δήμους η εικόνα είναι επίσης οριακή, Καλάβρυτα και Ερύμανθος καλούνται να καλύψουν ιδιαίτερα μεγάλες εκτάσεις με περιορισμένο προσωπικό και μόλις μία ή δύο υδροφόρες.