Μυστράς: «Μου απαγόρευε να δω τον μπαμπά» – Συγκλονίζει η αδερφή του 55χρονου, που έκρυψε τον πατέρα τους στον καταψύκτη

«Έπαιρνα τηλέφωνο, μιλούσα με τον αδερφό μου, ρώταγα τι κάνει ο μπαμπάς. Μου έλεγε “καλά, τα ίδια”» λέει σοκαρισμένη στο newsit.gr η αδερφή του 55χρονου, που έχει ομολογήσει ότι έκρυψε τον πατερά τους στον καταψύκτη μετά τον θάνατό του στον Μυστρά Λακωνίας.

Μια σύνταξη, ένα ένοχο μυστικό, δικαιολογίες για το που βρίσκεται ο πατέρας τους και ένας καταψύκτης που έκρυβε μέσα το πτώμα του 90χρονου πατέρα του συνθέτουν το παζλ πίσω από την σοκαριστική υπόθεση στον Μυστρά Λακωνίας, που από την Τρίτη έχει αναστατώσει όλη την περιοχή. Πότε πέθανε ο ηλικιωμένος, γιατί δεν άφηνε την αδερφή του να τους επισκεφθεί, τι οδήγησε τον 55χρονο σε αυτή την πράξη αλλά και πως προήλθε ο θάνατος του, είναι μερικά από τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές.

Η αδερφή του 55χρονου και κόρη του 90χρονου μιλάει για την σχέση που έχει με τον αδερφό και τον πατέρα τους. «Έπαιρνα τηλέφωνο τον αδερφό μου και τον ρωτούσα τι κάνει ο μπαμπάς. Μου έλεγε “καλά, τα ίδια” και εγώ τον πίστευα. Ο πατέρας μου ήταν μεγάλος σε ηλικία και ήταν τα τελευταία χρόνια με άνοια και σε κατάσταση φυτού. Εγώ είχα κανονίσει να πάω τέλος Αυγούστου με την οικογένειά μου να τον δω» αναφέρει.

Η φροντίδα των γονιών τους φαίνεται να ήταν η αίτια για να ψυχραθούν οι σχέσεις των δύο αδερφών. «Όλο αυτό το διάστημα – επειδή από το 2016 είχαμε τσακωθεί γιατί δεν είχε βάλει καμία γυναίκα να προσέχει τον μπαμπά και τη μαμά και τους άφηνε μόνους – μου έβαλε απαγόρευση στην είσοδο στο ξενοδοχείο. Όταν τον έπαιρνα τηλέφωνο να πάω – όποτε βρισκόμουνα για διακοπές στο Μαυροβούνι και πήγαινα στην περιοχή – δεν μας άνοιγε, δεν μας δεχόταν στον ιδιωτικό του χώρο. Δεν είχα διανοηθεί καν. Επειδή ο μπαμπάς στην αρχή δεν μας αναγνώριζε και δεν καταλάβαινε τίποτα, εγώ πίστευα ακριβώς τα λόγια του, ότι είναι καλά. Η μαμά μου έφυγε 25 Μαρτίου του 2020» λέει στο newsit.gr.

Το ξενοδοχείο μέσα στο οποίο βρέθηκε και η σορός του 90χρονου είχε σταματήσει την λειτουργία του μετά από τον κορονοϊό: «Έχω πέσει από τα σύννεφα. Τίποτα δεν δικαιολογεί την πράξη. Τα είχε όλα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Δεν είχε παρουσιάσει ποτέ κάποιο πρόβλημα. Μια χαρά άνθρωπος ήτανε. Θα μπορούσε κάλλιστα, όπως είχαμε πει πολλές φορές, να βάλει τον μπαμπά σε ένα ίδρυμα, γιατί ο μπαμπάς είναι δάσκαλος. Αξιοπρεπέστατος άνθρωπος. Έπαιρνε μια αξιοπρεπέστατη σύνταξη, χίλια εξακόσια ευρώ. Υπάρχουν πολλά ιδρύματα παντού για άτομα που είναι σε κατάσταση φυτού και θα μπορούσε ο ίδιος να δουλεύει κάλλιστα το ξενοδοχείο του. Αν δεν ήθελε να το δουλεύει, θα μπορούσε κάλλιστα να το νοικιάσει. Η ουσία είναι μία: δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτό που έγινε. Γιατί ο ξενώνας ήταν φανταστικός. Ο Μυστράς είναι ένας χώρος που έχει τουρισμό, απ’ ό,τι ξέρουμε όλοι».

Ο 55χρονος μετά από την διαφωνία που είχε με την αδερφή του αποφάσισε να φροντίζει ο ίδιος τους γονείς του και σταμάτησε να εργάζεται, ενώ δεν άφηνε και την ίδια να τους δει: «Μου απαγόρευε να μπω. Δεν είναι για να δημιουργήσω πρόβλημα με τον αδερφό μου, γιατί δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Αυτό είχε γίνει το ’16, όταν εγώ τσακώθηκα μαζί του γιατί έπρεπε να βάλει μια γυναίκα αποκλειστική μέρα – νύχτα. Και μετά αποφάσισε να κάτσει ο ίδιος κάτω. Τώρα πώς το σκέφτηκε, πώς το έκανε, μόνο αυτός ξέρει. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Εγώ μέχρι τώρα λειτουργούσα με βάση την καλή πίστη».

«Πάντως το ότι δεν υπήρχε κανένα οικογενειακό πρόβλημα… Δεν υπήρχε καμία οικονομική διαμάχη. Να είναι καλά ο μπαμπάς ο γλυκούλης» σημείωσε.

Η ίδια περιέγραψε πως η μητέρα της, ενώ νοσούσε επί δεκατέσσερα χρόνια με καρκίνο, φρόντιζε τον πατέρα τους: «Και όταν και ο μπαμπάς είχε φτάσει σε ένα σημείο που ούτε εσένα γνωρίζει – έχει προχωρημένη άνοια – δεν τους αφήνεις μόνους τους. Ή όταν πέθανε η μαμά, έπειτα ο μπαμπάς έμεινε φυτό. Δεν καταλάβαινε, δεν μπορούσε να σηκωθεί, δεν μπορούσε να φάει, ήθελε ειδική περιποίηση. Τα έκανε όλα μόνος του όμως» και όπως είπε ο αδερφός της υποστήριζε πως αν τον έβαζε σε γηροκομείο θα πέθαινε.

Η αδερφή του 55χρονου αναφέρει ότι θέλει να ρωτήσει τον αδερφό της γατί το έκανε αλλά και να ζητήσει ψυχιατρική εξέταση. «Δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί το έκανε. Ο αδερφός μου δεν είχε κάποιο πρόβλημα, ήταν μια χαρά άνθρωπος. Θέλω να τον ρωτήσω γιατί το έκανε και γιατί δεν με πήρε όπως τότε που πέθανε η μητέρα μας να μου το πει. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να του βάλω ένα δικηγόρο και να κάνω την κηδεία του μπαμπά μου να τιμηθεί η μνήμη του» καταλήγει.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Ο ίδιος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.



