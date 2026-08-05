Ξαπλώστρα, καφές και φαγητό: Ο λογαριασμός μιας ημέρας στις παραλίες της Αχαΐας

Η θάλασσα μπορεί να αποτελεί την πιο άμεση καλοκαιρινή διέξοδο, όμως ακόμη και μια ολιγόωρη επίσκεψη στην παραλία χρειάζεται πλέον τον δικό της προϋπολογισμό.

Μετακίνηση, ξαπλώστρες, καφέδες, αναψυκτικά και ένα πρόχειρο γεύμα αθροίζονται, μετατρέποντας το αυθόρμητο μπάνιο σε υπολογίσιμη έξοδο, ιδιαίτερα για μια οικογένεια.

Στις οργανωμένες παραλίες συναντώνται κυρίως δύο μοντέλα χρέωσης. Στην πρώτη περίπτωση, το σετ με δύο ξαπλώστρες και ομπρέλα παρέχεται με την προϋπόθεση μιας ελάχιστης κατανάλωσης. Στη δεύτερη, υπάρχει ξεχωριστή χρέωση για το σετ, ανεξάρτητα από όσα θα παραγγείλουν οι λουόμενοι.

Για ένα ζευγάρι που θα περιοριστεί σε δύο καφέδες ή αναψυκτικά, ο λογαριασμός μπορεί να παραμείνει κοντά στην ελάχιστη κατανάλωση. Αν, όμως, προστεθούν νερά, δεύτερη παραγγελία, σνακ ή φαγητό, η συνολική δαπάνη ανεβαίνει γρήγορα.

Αντίστοιχα, μια τετραμελής οικογένεια που θα περάσει αρκετές ώρες σε οργανωμένη παραλία, παραγγέλνοντας καφέδες, νερά, αναψυκτικά και ένα ελαφρύ γεύμα, μπορεί να χρειαστεί από 30 έως 50 ευρώ.

Υπάρχει, βεβαίως, και η οικονομικότερη εκδοχή: ελεύθερη παραλία, προσωπική ομπρέλα, καρέκλες, ψυγειάκι και προμήθειες από το σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση, το βασικό έξοδο περιορίζεται στη μετακίνηση και σε όσα έχει επιλέξει να προμηθευτεί κάθε παρέα ή οικογένεια.

Οι λουόμενοι έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα ελεύθερα τμήματα του αιγιαλού χωρίς να υποχρεώνονται να πληρώσουν για ξαπλώστρα ή να παραγγείλουν από παρακείμενη επιχείρηση. Παράλληλα, προβλέπονται κοινόχρηστοι διάδρομοι και ελεύθερες ζώνες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση στη θάλασσα.

Πριν καθίσουν σε οργανωμένο σημείο, οι επισκέπτες είναι χρήσιμο να ρωτούν αν υπάρχει χωριστή χρέωση, ελάχιστη κατανάλωση ή διαφορετική τιμή ανά σειρά. Μια απλή ερώτηση μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες εκπλήξεις όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού.

Εκτός από τις τιμές, ένα ακόμη ζήτημα είναι η στάθμευση. Τις ημέρες αιχμής, οι θέσεις κοντά στην ακτή καλύπτονται από νωρίς, με αποτέλεσμα αρκετοί οδηγοί να αναζητούν χώρο σε μεγάλη απόσταση ή να σταθμεύουν σε ακατάλληλα σημεία. Η άφιξη νωρίς το πρωί ή αργότερα το απόγευμα μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ταλαιπωρία.

Παρά τις ανατιμήσεις, η παραλία εξακολουθεί να προσφέρει επιλογές για διαφορετικά βαλάντια. Η διαφορά βρίσκεται κυρίως στον τρόπο οργάνωσης της εξόρμησης: άλλο κόστος έχει ένα σύντομο μπάνιο με πετσέτα και προμήθειες από το σπίτι και άλλο μια ολοήμερη παραμονή σε οργανωμένο χώρο με ξαπλώστρες, φαγητό και ποτό.