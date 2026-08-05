Ανδρίτσαινα: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε γκρεμό 30 μέτρων - Πυροσβέστες ανέσυραν μία τραυματία

Νεότερη ενημέρωση 12.40- Ανασύρθηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η 32χρονη γυναίκα που έπεσε με το αυτοκίνητό της σε γκρεμό.

Σύμαφωνα με το ilialive.gr η νεαρή γυναίκα κάτοικος της περιοχής έχει τις αισθήσεις της και μεταφέρεται στο Κ.Υ. Ανδρίτσαινας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα από τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Κρεστένων και Ανδρίτσαινας με τον αναπληρωτή προϊστάμενο, οκτώ πυροσβέστες και ακόμα κάποιοι εκτός υπηρεσίας που ήταν στην περιοχή.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή Ράμα του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Patrisnews, μία γυναίκα που κινούνταν με το αυτοκίνητό της στον δρόμο από τα Μυρώνια προς το Ράμα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 30 μέτρων, σε σημείο πολύ κοντά πριν από την είσοδο του χωριού.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ο αντιδήμαρχος Ανδρίτσαινας, Μίλτος Γεωργακόπουλος, μαζί με κατοίκους της περιοχής που συνδράμουν στην προσπάθεια προσέγγισης της τραυματισμένης οδηγού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ζητηθεί η συνδρομή της 6ης ΕΜΑΚ, λόγω της δυσκολίας του σημείου, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς της γυναίκας.