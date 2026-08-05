Περιφέρεια δυτικής Ελλάδας: Με έργα 4 εκατ. ευρώ θωρακίζει αντιπλημμυρικά τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Ένα ακόμη κρίσιμο βήμα για την προστασία και την αναγέννηση των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2025 πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δρομολογώντας στοχευμένα έργα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή αντίστοιχων συμβάσεων για την υλοποίηση παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Μετά τις εκτεταμένες πυρκαγιές του Αυγούστου 2025, που μετέβαλαν τις φυσικές συνθήκες των λεκανών απορροής και αύξησαν την ευαλωτότητα των περιοχών σε πλημμυρικά φαινόμενα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σχεδίασε σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την αποκατάσταση και την αντιπλημμυρική θωράκιση των πληγεισών περιοχών.

Με έργα υποδομής, που λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ενισχύεται η προστασία των οικισμών, των περιουσιών, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται τα ακόλουθα μεγάλα έργα:



Αποκατάσταση ρεμάτων Μειλίχου, Καραβά, Γηροκομειού, Μαλαμαμούτη και παραποτάμων με προϋπολογισμό 2,5 εκ ευρώ που αφορά περιοχές του Δήμου Πατρέων. Περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής προστασίας σε συνολικό μήκος περίπου 24 χιλιομέτρων υδατορεμάτων και παραποτάμων. Ειδικότερα,

στον Μείλιχο ποταμό, στο τμήμα ανάντη των Συχαινών, θα κατασκευαστούν μικρά φράγματα και αναβαθμοί για τη μείωση της κλίσης, τον έλεγχο της διάβρωσης και τη συγκράτηση φερτών υλικών. Επιπλέον, προβλέπονται παρεμβάσεις προστασίας στα ορεινά ρέματα Σπηλιά, Γρίβα και Ξερολάγκαδο.

στο ρέμα Καραβά θα αποκατασταθεί η υδραυλική επάρκεια της κοίτης με την κατασκευή κιβωτοειδούς τεχνικού οχετού και τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, ύψους περίπου 2,5 μέτρων, σε σημείο πλησίον της Συνδετήριας Οδού Μειλίχου.

Παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στα ρέματα Γηροκομειού και Μαλαμαμούτη, όπου θα εκτελεστούν καθαρισμοί, ενισχύσεις πρανών και έργα διευθέτησης σε μήκος περίπου 1.500 μέτρων.

Αποκατάσταση ρεμάτων Τσουκαλεΐκων, Βραχναιίκων και παραποτάμων, προϋπολογισμού 1,.5 εκ ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν περιοχές των Δήμων Πατρέων, Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας σε συνολικό μήκος περίπου 8,5 χιλιομέτρων.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στα ρέματα Μεγάλη Λαγκάδα και Λάκα στην περιοχή των Τσουκαλεΐκων, στο Δρεσθενέικο ρέμα (Δρεσθενά) στα Βραχναίικα, καθώς και σε μικρότερα παρακλάδια του υδρογραφικού δικτύου. Προβλέπονται εκτεταμένοι καθαρισμοί της κοίτης με απομάκρυνση φερτών υλικών, κατασκευή συρματοκιβωτίων (σεραζανέτ) για τη σταθεροποίηση των πρανών και την αντιμετώπιση της διάβρωσης, καθώς και ανακατασκευή αναχωμάτων.

Παράλληλα, θα υλοποιηθούν εργασίες προστασίας θεμελίων γεφυρών και απομάκρυνσης καμένων δένδρων που εγκυμονούν κινδύνους δημιουργίας νέων φραγών κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων.