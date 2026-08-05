Πάτρα χωρίς εμπόδια; Η καθημερινή διαδρομή ενός ανθρώπου με αναπηρία

Η απάντηση δεν βρίσκεται στον αριθμό των ραμπών ούτε σε μια σειρά μεμονωμένων έργων. Βρίσκεται στην καθημερινή διαδρομή: από την έξοδο του σπιτιού μέχρι το πεζοδρόμιο, τη διάβαση, τη στάση, το λεωφορείο, μια δημόσια υπηρεσία ή ένα κατάστημα.

Εκεί αποκαλύπτεται η πραγματική εικόνα. Παράνομη στάθμευση, ασυνέχειες στις προσβάσιμες διαδρομές και ελλιπής πληροφόρηση μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και μια μικρή μετακίνηση σε διαδρομή με εμπόδια.

Η Πάτρα έχει κάνει βήματα. Οι αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο και στην Άνω Πόλη περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια και στους κοινόχρηστους χώρους. Στην Πλαζ της Αγυιάς λειτουργεί επίσης SEATRAC, προσφέροντας σε ανθρώπους με κινητική αναπηρία τη δυνατότητα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση και για μια τεχνολογία που γεννήθηκε στην Πάτρα με τη συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι σημαντικές. Δεν αρκούν, όμως, όταν δεν συνδέονται σε μια συνεχή και ασφαλή αλυσίδα μετακίνησης.

Μια ράμπα μπορεί να έχει κατασκευαστεί σωστά, αλλά να είναι άχρηστη επειδή επάνω της έχει σταθμεύσει ένα αυτοκίνητο. Ένα πεζοδρόμιο μπορεί να έχει όδευση τυφλών, αλλά η όδευση να διακόπτεται από τραπεζοκαθίσματα, πινακίδες, κάδους ή δίκυκλα. Μια νέα πλακόστρωση μπορεί να βελτιώνει ένα τμήμα της διαδρομής, χωρίς να εξασφαλίζει ότι ο πολίτης θα μπορέσει να συνεχίσει με ασφάλεια στο επόμενο οικοδομικό τετράγωνο.

Η παράνομη στάθμευση αποτελεί ένα από τα πιο ορατά προβλήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2025 βεβαιώθηκαν στη Δυτική Ελλάδα 806 παραβάσεις για στάση ή στάθμευση σε ράμπες, θέσεις και άλλους χώρους που προορίζονται για άτομα με αναπηρία. Το αντίστοιχο διάστημα του 2024 είχαν καταγραφεί 659.

Την ίδια περίοδο βεβαιώθηκαν 3.711 παραβάσεις για στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες και χώρους που προορίζονται για πεζούς ή ποδηλάτες, καθώς και 2.656 παραβάσεις στις εισόδους, στις εξόδους και επάνω σε πεζοδρόμους.

Τα δεδομένα αφορούν ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και όχι αποκλειστικά την Πάτρα. Αποτυπώνουν, ωστόσο, μια καθημερινή συμπεριφορά που ακυρώνει στην πράξη τις υποδομές. Για έναν πεζό, ένα όχημα στο πεζοδρόμιο μπορεί να είναι μια ενόχληση. Για έναν άνθρωπο που κινείται με αμαξίδιο ή χρησιμοποιεί λευκό μπαστούνι, μπορεί να σημαίνει πλήρη διακοπή της διαδρομής και αναγκαστική κάθοδο στο οδόστρωμα.

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι η ασυνέχεια. Προσβάσιμο δεν είναι ένα μεμονωμένο σημείο, αλλά ολόκληρη η διαδρομή. Αν μία μόνο διάβαση δεν έχει κατάλληλη ράμπα, αν το πεζοδρόμιο στενεύει απότομα ή αν η όδευση τυφλών σταματά χωρίς προειδοποίηση, η αυτονομία χάνεται.

Η αποσπασματική προσβασιμότητα δημιουργεί την ψευδαίσθηση μιας λειτουργικής πόλης. Στην πραγματικότητα, αναγκάζει τον πολίτη να γνωρίζει εκ των προτέρων ποια στενά πρέπει να αποφύγει, πού θα χρειαστεί συνοδό και ποια καταστήματα ή υπηρεσίες δεν μπορεί να επισκεφθεί.

Ανάλογη αβεβαιότητα υπάρχει στις μετακινήσεις με τη δημόσια συγκοινωνία. Η δυνατότητα επιβίβασης δεν εξαρτάται μόνο από το αν ένα λεωφορείο διαθέτει ράμπα. Απαιτεί προσβάσιμη στάση, ελεύθερο χώρο προσέγγισης, λειτουργικό εξοπλισμό και οδηγό εκπαιδευμένο να εξυπηρετεί σωστά τον επιβάτη.

Η προσβασιμότητα, βέβαια, δεν αφορά μόνο τους χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. Αφορά ανθρώπους με προβλήματα όρασης ή ακοής, νοητική αναπηρία, νευροδιαφορετικότητα και χρόνιες παθήσεις. Αφορά επίσης ηλικιωμένους, εγκύους, τραυματίες και γονείς με παιδικό καρότσι.

Μια πραγματικά προσβάσιμη Πάτρα χρειάζεται συνεχείς ελεύθερες διαδρομές, σωστή συντήρηση, αυστηρό έλεγχο της παράνομης στάθμευσης και σαφή πληροφόρηση σε φυσικό και ψηφιακό επίπεδο. Χρειάζεται ακόμη τη σταθερή συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων με αναπηρία στον σχεδιασμό και στην αξιολόγηση των έργων.

Γιατί η αυτονομία δεν μπορεί να σταματά στο επόμενο πεζοδρόμιο, στο πρώτο παρκαρισμένο αυτοκίνητο ή σε μια πληροφορία που δεν είναι διαθέσιμη. Μια πόλη είναι πραγματικά προσβάσιμη μόνο όταν ο πολίτης δεν χρειάζεται να σχεδιάζει κάθε μετακίνησή του σαν επιχείρηση αποφυγής εμποδίων.