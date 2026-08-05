Μαρία Τσούκα: Από την Ιατρική της Πάτρας κεντρικό πρόσωπο στον οίκο Loewe

Φοιτήτρια στο τέταρτο έτος της Ιατρικής, στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με τα social media και εργάζεται ως μοντέλο

Η Μαρία Τσούκα είναι ένα νέο κορίτσι που συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία με τις καλλιτεχνικές ανησυχίες. Απόφοιτη του Αρσακείου, πριν από τέσσερα χρόνια αρίστευσε στις Πανελλήνιες εξασφαλίζοντας την είσοδό της στην Ιατρική Σχολή της Πάτρας, μια απόφαση που προήλθε από το πάθος της για την Ιατρική και την επιθυμία της να βοηθάει τους άλλους. Ισως βέβαια ρόλο σε αυτή την απόφαση να έπαιξε και το γεγονός ότι ο πατέρας της είναι καρδιολόγος. «Το σχολείο μου ήταν το καταφύγιό μου. Εκεί γνώρισα φίλους που μοιράζονται τα όνειρά μου και στιγμές γέλιου που θα μείνουν για πάντα στην καρδιά μου. Οι καθηγητές μου με την αφοσίωσή τους με βοήθησαν να πετύχω στις Πανελλαδικές και τους οφείλω πολλά», σημειώνει.

Παράλληλα, όμως, η Μαρία είναι influencer και μοντέλο, αποδεικνύoντας την ικανότητά της να ισορροπεί ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους. «Η ζωή μου είναι μια συνεχής αναζήτηση ισορροπίας», επιβεβαιώνει η ίδια. «Η Ιατρική είναι η επιθυμία μου, αλλά η μόδα και η δημιουργικότητα είναι επίσης ένα κομμάτι του εαυτού μου. Το γεγονός ότι θέλησα να σπουδάσω γιατρός δεν εξέπληξε κανέναν. Το έλεγα από τα 5 μου χρόνια. Πήγαινα στο ιατρείο του πατέρα μου, φορούσα ένα λευκό φορεματάκι που έμοιαζε με ιατρική ρόμπα και έκανα ότι εξετάζω. Την ειδικότητα δεν την έχω ακόμη αποφασίσει. Νομίζω όμως ότι είμαι πιο κοντά στην πλαστική χειρουργική. Αφενός γιατί κάθε χειρουργείο είναι πρόκληση για έναν γιατρό και αφετέρου γιατί είναι μια ειδικότητα που πιστεύω ότι ταιριάζει στις γυναίκες. Μια γυναίκα βοηθά τον κόσμο να βελτιώσει την εμφάνισή του και επομένως να γίνει ωραιότερος».

Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της ως μοντέλο ήταν όταν πριν από έναν μήνα συμμετείχε στην καμπάνια της Loewe στη Μύκονο. Εγινε μάλιστα το πρόσωπο του ισπανικού οίκου (που έχει εξαγοραστεί από τον όμιλο LVMH) για την Ελλάδα. «Ηταν μια μοναδική εμπειρία», λέει η Μαρία. «Η συνεργασία με έναν τόσο εμβληματικό οίκο μού έδωσε την ευκαιρία να εκφράσω τη δημιουργικότητά μου και να εκφραστώ μέσω της μόδας, την οποία αγαπώ». Αυτή η εμπειρία τής επέτρεψε να εξερευνήσει τη νέα συλλογή του οίκου. «Πείτε μου ποια γυναίκα δεν ενδιαφέρεται για μια ωραία τσάντα ή ένα εντυπωσιακό ζευγάρι παπούτσια. Παρακολουθώ τις τάσεις, παρότι δεν τις ακολουθώ πιστά. Προτιμώ να επιλέγω τα κομμάτια που ταιριάζουν στην εικόνα μου και εξυπηρετούν το στυλ μου».

Στο ζήτημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Μαρία έχει ξεκάθαρη άποψη. «Πιστεύω ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Η υπερβολική χρήση της μπορεί να σκοτώσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Είναι σημαντικό να διατηρούμε τη σχέση μας με την τέχνη και την προσωπική μας έκφραση», αναφέρει, εκφράζοντας έτσι την ευαισθησία της απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και την επιθυμία της να διατηρήσει την αυθεντικότητά της. «Δυστυχώς, η εποχή μας κρύβει πολλούς κινδύνους. Οι άνθρωποι της γενιάς μου έχουν αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή με το Internet και τη δημιουργικότητα με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η πραγματική ζωή όμως δεν βρίσκεται, ούτε υπάρχει μόνο στο TikTok, που δεν ξέρουμε και πόσο θα κρατήσει. Η ποίηση, η μουσική και η ζωγραφική, από την άλλη, δεν μπορεί να είναι προϊόν ενός μηχανήματος. Το ανθρώπινο συναίσθημα δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Η ανθρώπινη δημιουργία δεν δέχεται υποκατάστατα. Η Ιστορία μάς διδάσκει ότι οι κοινωνίες εξελίχθηκαν μέσα από τη λογοτεχνία, τη μουσική, τη ζωγραφική, τις τέχνες που εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν κάποιοι άνθρωποι».

Η φράση που την εμπνέει φέρει την υπογραφή του Οσκαρ Γουάιλντ: «Μας διδάσκουν να μετράμε. Τα λεπτά, τις ώρες, τις ημέρες, τα χρόνια... Αλλά κανείς δεν εξηγεί την αξία της στιγμής». Αυτή η σκέψη την ενθαρρύνει να ζει στο παρόν και να εκτιμά τις μικρές αλλά σημαντικές στιγμές της ζωής. «Κάθε στιγμή είναι πολύτιμη. Θέλω να τη ζήσω στο έπακρο. Εχω ένα 24ωρο που είναι γεμάτο. Το πρωί σχολή και πρακτική και το βράδυ ενασχόληση με τα social media και τη μουσική. Ακόμη, παρακολουθώ μαθήματα κιθάρας, είναι κάτι που μου αρέσει και με ξεκουράζει». Και κάπου ενδιάμεσα μπαίνουν και οι καμπάνιες όπως αυτές των Calvin Klein και Loewe.