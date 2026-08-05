Δροσιά Τριταίας: «Γλέντι στο Χωριό» το Σάββατο 8 Αυγούστου με μουσική, χορό και παραδοσιακές γεύσεις

Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη μουσική και τη διασκέδαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Αυγούστου, στη Δροσιά Τριταίας του Δήμου Ερυμάνθου, στο πλαίσιο της πολιτιστικής εκδήλωσης «Γλέντι στο Χωριό, με Μπύρα, Σουβλάκια και Ποτό».

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο ΣΠολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας «Οι Γιαννιάδες», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Ερυμάνθου και η Τοπική Κοινότητα, με στόχο να προσφέρουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 21:00 και το πρόγραμμα περιλαμβάνει παράσταση Καραγκιόζη, παραδοσιακούς και λαϊκούς χορούς από τον Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Πατρών, ενώ η βραδιά θα συνεχιστεί με μουσική από DJ.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση στο κοινό να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση και να συμμετάσχει σε μια γιορτή με έντονο τοπικό χρώμα, μουσική και παραδοσιακή φιλοξενία.