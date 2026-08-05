Ηλίας Ψινάκης για Νίνο: «Τον είχαν “γαζώσει” με καλάσνικοφ, ήταν τρομοκρατημένος για πολύ καιρό, έτρεχε στις εκκλησίες»

Καλεσμένος του Ηλία Ψινάκη στην εκπομπή του στο YouTube βρέθηκε ο Νίνο και μίλησαν για τη φιλία τους αλλά και άγνωστες ιστορίες που τους συνδέουν.

«Ο Νίνο την περίοδο που είχε έρθει στο σπίτι και ήταν κόσμος εδώ πέρα, δούλευε στη Θεσσαλονίκη και κάποιος τον είχε μπερδέψει με κάποιον άλλο και του τραβάνε μία, τον “γαζώνουν” με ένα καλάσνικοφ. Είχε γίνει μεγάλο θέμα τότε, αν θυμάστε», περιέγραψε ο Ηλίας Ψινάκης για το επίμαχο σκηνικό.

«Ο άνθρωπος έπαθε σοκ τεράστιο, πανικοβλήθηκε. Κι εγώ έχω φάει πιστολιά αλλά να σε πυροβολούν με καλάσνικοφ δεν είναι το ίδιο. Το καλάσνικοφ κάνει τρύπες στις πόρτες. Τη γλίτωσε παρά τρίχα, πήγε σε εκκλησίες, κεριά, Βίβλους και τα λοιπά…

Αφού μάθαμε ότι είναι καλά, μου λέει η Κορομηλά “να σου πω, το παιδί έχει πάθει σοκ, πρόσεχε μην πεις τίποτα για σφαίρες, πυροβολισμούς και καλάσνικοφ και του το θυμίσεις”. Ο Νίνο ήταν τρομοκρατημένος για πολύ καιρό, δεν είναι αστείο», συνέχισε.