Λαμία: Βαν γκρέμισε πυροσβεστικό κρουνό και δημιούργησε «σιντριβάνι» 8 μέτρων

Λούτσα τα έκανε ένα οδηγός στη Λαμία όταν έπεσε με το βαν του πάνω σε έναν πυροσβεστικό κρουνό, δημιουργώντας ένα νέο συντριβάνι στην πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, το βαν το βράδυ της Δευτέρας (04.08.2026) προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό στο πάρκο του Ερυθρού Σταυρού στη Νέα Άμπλιανη και τον ξήλωσε.

Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα αυτοσχέδιο, εντυπωσιακό συντριβάνι με το νερό να εκτοξεύεται σε ύψος που ξεπερνούσε τα 7 – 8 μέτρα.