Ιόνιο: Εντοπίστηκε σπάνιο γερμανικό ναυάγιο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, 83 χρόνια μετά τη βύθισή του!

Βρέθηκε σχεδόν άθικτο, σε μια ανακάλυψη που θεωρείται μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο

Ύστερα από 83 χρόνια, μία από τις πιο σπάνιες γερμανικές τορπιλακάτους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του Ιονίου. Πρόκειται για το LS 6, ένα σκάφος που μέχρι σήμερα θεωρούνταν χαμένο και το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ιστορικά στοιχεία, αποτελεί το μοναδικό διασωζόμενο Leichte Schnellboot παγκοσμίως. Η ανακάλυψη δεν ήταν αποτέλεσμα τύχης. Ήταν η κατάληξη μιας έρευνας που ξεκίνησε πριν από δεκατρία χρόνια, όταν στοιχεία από τα γερμανικά πολεμικά αρχεία αποκάλυψαν την πιθανή θέση όπου είχε χαθεί το LS 6 τον Σεπτέμβριο του 1943, κατά τη ρυμούλκησή του από την Κέρκυρα προς τον Πειραιά.

Η πληροφορία πέρασε στα χέρια του ιστορικού ερευνητή Γιώργου Καρέλα, ο οποίος σε συνεργασία με δύτες και ερευνητές οργάνωσε μια πολυετή προσπάθεια εντοπισμού του σκάφους. Το πρώτο κρίσιμο βήμα έγινε όταν εντοπίστηκε στο βυθό ένας στόχος σε βάθος περίπου 96 μέτρων, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Πρέβεζας. «Το γεγονός ότι το σκάφος ήταν κατασκευασμένο από αλουμίνιο για να είναι ελαφρύ, αλλά και ότι βυθίστηκε κατά τη ρυμούλκησή του, με έκανε να το θεωρήσω έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα στόχο για ιστορική και καταδυτική έρευνα», αναφέρει ο Γιώργος Καρέλας, περιγράφοντας το έναυσμα της πολυετούς αναζήτησης

Την επιβεβαίωση ανέλαβε η ομάδα AegeanTec, πραγματοποιώντας απαιτητική τεχνική κατάδυση με συστήματα κλειστού κυκλώματος. Καθώς οι δύτες πλησίαζαν τον βυθό, η χαρακτηριστική σιλουέτα ενός μικρού ταχύπλοου άρχισε να ξεπροβάλλει μέσα από το σκοτάδι του Ιονίου. Το σκάφος στεκόταν σχεδόν όρθιο πάνω στον αμμώδη πυθμένα, διατηρημένο σε εντυπωσιακή κατάσταση παρά τα 83 χρόνια που είχαν περάσει από τη βύθισή του.

Οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της κατασκευής, οι κινητήρες Junkers Jumo, οι διαστάσεις του σκάφους αλλά και ο κάβος ρυμούλκησης που παρέμενε ακόμη στην πλώρη αποτέλεσαν τα στοιχεία που οδήγησαν στην οριστική ταυτοποίησή του ως του LS 6.

Κινητήρας JUMO 205 του LS6

Η ιστορία του σκάφους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις επιχειρήσεις της Kriegsmarine στο Αιγαίο μετά την ιταλική συνθηκολόγηση. Το LS 6 είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα μαζί με το αδελφό σκάφος LS 5 για ανθυποβρυχιακές αποστολές. Ωστόσο, πριν προλάβει να αναπτύξει ουσιαστική δράση, υπέστη σοβαρές ζημιές από επιδρομή βρετανικών αεροσκαφών στην Ηγουμενίτσα. Κατά τη μεταφορά του στον Πειραιά για επισκευή, το αλουμινένιο κύτος του δεν άντεξε τις καταπονήσεις της ρυμούλκησης, με αποτέλεσμα να πάρει νερά και να βυθιστεί έξω από την Πρέβεζα.

To LS 6, δεξιά στην Ηγουμενίτσα, αρχείο Bundesarchiv Koblenz

Η σημασία της ανακάλυψης ξεπερνά τα όρια μιας ακόμη κατάδυσης σε ναυάγιο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα, το LS 6 είναι το μοναδικό σωζόμενο σκάφος της συγκεκριμένης κλάσης στον κόσμο. Η εξαιρετική κατάσταση διατήρησής του προσφέρει πολύτιμο υλικό για την ιστορική έρευνα, ενώ αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον πλούτο της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς των ελληνικών θαλασσών.

LS Boot στο λιμάνι της Πάτρας δίπλα σε υποβρύχιο