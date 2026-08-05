Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο 2° Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών, στα Φιλιατρά

Το Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου και η Φοιτητική ερευνητική ομάδα "Θεωρείο" του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Τριφυλίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού), υλοποίησαν εργαστήρια για τους μαθητές των σχολείων του Δήμου Τριφυλίας.

Τα παιδιά έκαναν φιγούρες και τραγούδησαν μαζί με του εκπαιδευτές του Ε.Σ.Π.Λο.

Στις 25/7/2026, ώρα 21.30, στο Πάρκο της Παναγίας Βλαχέρνας Φιλιατρών, οι μαθητές πήραν μέρος σε μια θεατρική παράσταση, την οποία ετοίμασαν μέλη του ΕΣΠΛο και του "Θεωρείου" με τον τίτλο «Στον βυθό του Μπόστ» πάνω σε κείμενα του μεγάλου καλλιτέχνη Χρύσανθου Μποσταντζόγλου.

Στις 26/7/2026 , έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης «Οι βαλίτσες των σκιών αφηγούνται» με αυθεντικά τεκμήρια του πατρινού Καραγκιόζη, που οργάνωσε το Μαύρο Θέατρο Πάτρας, υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του ΥΠΠΟ. Ακολούθησε παράσταση Καραγκιόζη του Κώστα Μακρή με τον τίτλο «Γεια σου Γιάνναρε», που συνοδεύτηκε από λαϊκή ορχήστρα.

Το 2° Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών, πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Ελληνικής Εκπαίδευσης του Δήμου, στα Φιλιατρά και στο Πάρκο Παναγίας Βλαχέρνας από τον βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών, που φέτος γιορτάζει 100 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας.