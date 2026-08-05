Samar: Εκεί όπου το ηλιοβασίλεμα συναντά τη γεύση

Υπάρχουν μέρη που τα θυμάσαι για τη θέα τους. Άλλα για το φαγητό τους. Και κάποια λίγα που καταφέρνουν να συνδυάζουν και τα δύο.

Το Samar, το εστιατόριο και all day roof garden του My Way Hotel & Events, ανήκει στην κατηγορία των χώρων που δημιουργούν εικόνες, συναισθήματα και στιγμές που θέλεις να μοιραστείς..

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, το βλέμμα ταξιδεύει στον Πατραϊκό Κόλπο. Καθώς ο ήλιος χαμηλώνει και ο ουρανός γεμίζει αποχρώσεις του χρυσού και του πορτοκαλί, η εμπειρία αποκτά έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα Samar σημαίνει «συνομιλώ με κάποιον στο ηλιοβασίλεμα» – μια λέξη που εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία του χώρου: να δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για συναντήσεις, συζητήσεις και όμορφες αναμνήσεις.

Ένας προορισμός για κάθε ώρα της ημέρας

Το Samar δεν είναι μόνο ένα εστιατόριο. Είναι ένας all day γαστρονομικός προορισμός που ακολουθεί τον ρυθμό της πόλης από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

Η ημέρα ξεκινά με πλούσιο πρωινό, αρωματικό καφέ και επιλογές που δίνουν την καλύτερη αρχή σε μια απαιτητική καθημερινότητα. Στη συνέχεια, snacks και ελαφριά γεύματα συνοδεύουν επαγγελματικές συναντήσεις ή στιγμές χαλάρωσης με θέα τη θάλασσα.

Όταν πέσει ο ήλιος, το Samar αλλάζει πρόσωπο. Η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ζεστή, η μουσική δίνει τον τόνο και το rooftop μετατρέπεται σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά σημεία της Πάτρας για δείπνο, cocktails ή ένα ποτήρι κρασί κάτω από τον έναστρο ουρανό.