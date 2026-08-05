Samar: Εκεί όπου το ηλιοβασίλεμα συναντά τη γεύση

Στο rooftop του My Way Hotel & Events, το Samar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης και φιλοξενίας, με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Πάτρας
Υπάρχουν μέρη που τα θυμάσαι για τη θέα τους. Άλλα για το φαγητό τους. Και κάποια λίγα που καταφέρνουν να συνδυάζουν και τα δύο.
Το Samar, το εστιατόριο και all day roof garden του My Way Hotel & Events, ανήκει στην κατηγορία των χώρων που δημιουργούν εικόνες, συναισθήματα και στιγμές που θέλεις να μοιραστείς..
Από την πρώτη κιόλας στιγμή, το βλέμμα ταξιδεύει στον Πατραϊκό Κόλπο. Καθώς ο ήλιος χαμηλώνει και ο ουρανός γεμίζει αποχρώσεις του χρυσού και του πορτοκαλί, η εμπειρία αποκτά έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα Samar σημαίνει «συνομιλώ με κάποιον στο ηλιοβασίλεμα» – μια λέξη που εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία του χώρου: να δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για συναντήσεις, συζητήσεις και όμορφες αναμνήσεις.
Ένας προορισμός για κάθε ώρα της ημέρας
Το Samar δεν είναι μόνο ένα εστιατόριο. Είναι ένας all day γαστρονομικός προορισμός που ακολουθεί τον ρυθμό της πόλης από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
Η ημέρα ξεκινά με πλούσιο πρωινό, αρωματικό καφέ και επιλογές που δίνουν την καλύτερη αρχή σε μια απαιτητική καθημερινότητα. Στη συνέχεια, snacks και ελαφριά γεύματα συνοδεύουν επαγγελματικές συναντήσεις ή στιγμές χαλάρωσης με θέα τη θάλασσα.
Όταν πέσει ο ήλιος, το Samar αλλάζει πρόσωπο. Η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ζεστή, η μουσική δίνει τον τόνο και το rooftop μετατρέπεται σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά σημεία της Πάτρας για δείπνο, cocktails ή ένα ποτήρι κρασί κάτω από τον έναστρο ουρανό.
Σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα με πρωταγωνιστή την πρώτη ύλη
Στην καρδιά της εμπειρίας βρίσκεται η κουζίνα. Το νέο μενού, που επιμελείται ο βραβευμένος σεφ Θανάσης Σάκκαρης, εκφράζει τη σύγχρονη μεσογειακή γαστρονομία μέσα από πιάτα που βασίζονται στην ποιότητα των πρώτων υλών, στην εποχικότητα και στις αυθεντικές γεύσεις.
Με σεβασμό στο προϊόν και δημιουργική προσέγγιση, κάθε πιάτο ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη μαγειρική, προσφέροντας μια εμπειρία που αναδεικνύει τη γεύση χωρίς περιττές υπερβολές.
Η ίδια φιλοσοφία ακολουθείται και στην κάβα, αλλά και στη λίστα των cocktails, όπου οι κλασικές επιλογές συνυπάρχουν με δημιουργικές προτάσεις που συμπληρώνουν ιδανικά το γεύμα ή μια βραδινή έξοδο.
Μια εμπειρία που ξεχωρίζει
Η ποιότητα της γαστρονομικής πρότασης του Samar έχει αναγνωριστεί μέσα από σημαντικές διακρίσεις, τόσο για το ίδιο το εστιατόριο όσο και για τον σεφ του.
Ωστόσο, αυτό που κάνει το Samar να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο οι βραβεύσεις. Είναι η συνέπεια στην ποιότητα, η διακριτική εξυπηρέτηση, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η αίσθηση ότι κάθε επισκέπτης απολαμβάνει μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας.
Ανοιχτό για όλους
Αν και φιλοξενείται στο rooftop του My Way Hotel & Events, το Samar δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους επισκέπτες του ξενοδοχείου.
Είναι ένας ανοιχτός προορισμός για κάθε κάτοικο και επισκέπτη της Πάτρας που αναζητά έναν χώρο διαφορετικό. Για ένα επαγγελματικό lunch, έναν απογευματινό καφέ, ένα cocktail στο ηλιοβασίλεμα, ένα ρομαντικό δείπνο ή μια βραδιά με φίλους.
Το Samar είναι ένας χώρος που σε προσκαλεί να σταματήσεις για λίγο τον χρόνο, να απολαύσεις τη στιγμή και να ανακαλύψεις γιατί το ηλιοβασίλεμα στην Πάτρα γίνεται ακόμη πιο όμορφο όταν συνοδεύεται από καλή παρέα, εξαιρετικές γεύσεις και τη μοναδική φιλοξενία του My Way Hotel & Events.
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