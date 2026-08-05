Αμαλιάδα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 32χρονο Νίκο Αγαλό

Βαθύ πένθος έχει σκορπίσει στην Αμαλιάδα ο αιφνίδιος θάνατος του 32χρονου Νικόλαου Σπ. Αγαλού, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκδρομής στον Όλυμπο.

Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρετέτησαν, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αμαλιάδας.

Η εκδρομή μιας παρέας φίλων στην Πιερία μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο 32χρονος Νίκος από την Αμαλιάδα έχασε τις αισθήσεις του μέσα σε φυσική βάθρα στην περιοχή του Ολύμπου.

Ο νεαρός είχε ταξιδέψει μαζί με τρεις φίλους του και, αφού συναντήθηκαν με δύο ακόμη άτομα από τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν την ανάβαση προς την περιοχή Κόκκινος Βράχος, σε υψόμετρο περίπου 650 μέτρων.

Κατά την παραμονή της παρέας στον γνωστό φυσικό καταρράκτη, ο 32χρονος αποφάσισε να βουτήξει στα ιδιαίτερα παγωμένα νερά της βάθρας. Λίγες στιγμές αργότερα έχασε τις αισθήσεις του και δεν κατάφερε να επιστρέψει στην επιφάνεια.

Οι φίλοι του ειδοποίησαν άμεσα το 112, ενώ στο δύσβατο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συνολικά 14 πυροσβέστες χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για περίπου δύο ώρες, προκειμένου να προσεγγίσουν τον καταρράκτη και να ανασύρουν τον νεαρό από το νερό.

Ο 32χρονος παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπέστη καρδιακή ανακοπή από θερμικό σοκ, λόγω της απότομης επαφής με το παγωμένο νερό. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

πηγη patrisnews