Αιγιάλεια: Σεισμός 3 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Λόγγο

Η δόνηση καταγράφηκε στις 07:38, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αιγίου και εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 5 Αυγούστου, στις 07:38 (ώρα GMT), σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αιγίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ η συγκεκριμένη δόνηση εντάσσεται στη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται κατά διαστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου.
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