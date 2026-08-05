Αιγιάλεια: Σεισμός 3 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Λόγγο

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 5 Αυγούστου, στις 07:38 (ώρα GMT), σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αιγίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.