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Πάτρα: Νεκρός ηλικιωμένος εντοπίστηκε στο Σαραβάλι

Πάτρα: Νεκρός ηλικιωμένος εντοπίστηκε στο Σαραβάλι

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στις Αρχές, μετά τον εντοπισμό νεκρού ηλικιωμένου σε οικία στην οδό Αφροδίτης, στην περιοχή του Σαραβαλίου Πατρών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται καθώς εξελίσσεται η έρευνα των Αρχών.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σαραβάλι
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