«Ώρα Πατρών»: Ζητά απαντήσεις για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και τη λειτουργία του δημοτικού καταφυγίου

Σειρά ερωτημάτων προς τη δημοτική αρχή Πατρέων σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και τη λειτουργία του δημοτικού καταφυγίου θέτει, με ανακοίνωσή της, η δημοτική παράταξη «Ώρα Πατρών», κάνοντας λόγο για την ανάγκη πλήρους ενημέρωσης των πολιτών και διαφάνειας στη διαχείριση του ζητήματος.

Η παράταξη αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα έχουν διατυπωθεί καταγγελίες από φιλοζωικές οργανώσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις μαζικές στειρώσεις, τη φροντίδα των φιλοξενούμενων ζώων, τις συνθήκες λειτουργίας του καταφυγίου και τη διαχείριση των μεταφορών τους.

Η ανακοίνωση

Από καιρού εις καιρόν, μέσα στα ατελείωτα προβλήματα που απασχολούν, χωρίς ολοκλήρωση, την πόλη της Πάτρας, η δημοτική αρχή βρίσκει χρόνο να απαντήσει για τα αδέσποτα ζώα, χωρίς να πείθει βεβαίως, ούτε ακόμα και τις ίδιες φιλοζωικές οργανώσεις που είχε επιλέξει να συνεργαστεί.



Πριν από λίγο χρονικό διάστημα, φιλοζωικές οργανώσεις κατήγγειλαν έλλειψη μαζικών στειρώσεων, ελλιπή φροντίδα στο καταφύγιο. Καταγγέλλουν πρακτικές κακοποίησης ή μη ορθής διαχείρισης και πρακτικές μεταφοράς των ζώων.



Ζητούμε από τη δημοτική αρχή τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών στοιχείων και εγγράφων, ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των δημοτών και να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από τη λειτουργία της δομής και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.



Η κατάσταση παραμένει προβληματική λόγω μη τήρησης ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης των ζώων συντροφιάς.



Το θέμα, βέβαια, δεν είναι σημερινό. Έρχεται από πολύ παλιά και από την εμμονή της δημοτικής αρχής, ότι ορθό είναι αυτό που αποφασίζουν μόνοι τους, να μην το συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ολοκληρωμένα, σαν ένα και μοναδικό θέμα, και αφού ακούσει να λάβει αποφάσεις.



Η παράταξή μας, «Ώρα Πατρών», είχε καταθέσει το 2021 (επισυνάπτεται) ολοκληρωμένο σχέδιο λειτουργίας δομής αδέσποτων ζώων, μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη και επίσκεψη σε καταφύγια ανά την Ελλάδα. Η δημοτική αρχή αρνήθηκε να το φέρει ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να το συζητήσει και έκτοτε με τις επιλογές της, παραμένουν τα προβλήματα.



Το 2023 επισκεφθήκαμε το καταφύγιο, θέσαμε σειρά ερωτημάτων και επισημάναμε τα προβλήματα, που δυστυχώς έκτοτε παραμένουν.



Το 2017, με το πρόγραμμα «Φιλόδημος», η δημοτική αρχή θα μπορούσε να υποβάλλει πρόταση για δικό της, ιδιόκτητο χώρο για τη δομή του καταφυγίου. Αντ' αυτού προτίμησε ενοικιαζόμενο χώρο με 24.000 ευρώ τον χρόνο. Αντί να επωφεληθεί στο έπακρο τα χρήματα του προγράμματος, για τη δημιουργία ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή εγκλωβίζεται σε χώρο ιδιώτη, με ότι αυτό συνεπάγεται. Σε τυχόν αύξηση του ενοικίου ή σε περίπτωση που ο ιδιώτης θέλει να αξιοποιήσει την ιδιοκτησία του αλλιώς, τι θα πράξει; Αφού έχει επενδύσει και δαπανά χρήματα για βελτιώσεις και εγκαταστάσεις, οι επιλογές και οι απαντήσεις είναι μονόδρομος.



Παράλληλα, στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» και "Άργος" δινόταν η ευκαιρία χρηματοδότησης 1.500.000€, εφόσον η πρόταση ήταν σε συνεργασία με άλλους δύο δήμους.

Είχαμε προτείνει να συνεργαστεί με τους Δήμους Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας, ώστε να γίνει μία μεγάλη δομή για τους τρεις δήμους και να λυθεί μια και καλή το πρόβλημα. Αρνήθηκε.

Έτσι, σήμερα, μετά και τις καταγγελίες, επανέρχεται το θέμα, έστω και αν φαίνεται να θέλει να κερδίσει χρόνο με τον ορισμό νέας Αντιδημάρχου, στην οποία ευχόμαστε να έχει επιτυχία, μιας και τα αδέσποτα είναι τα μόνα που δεν ευθύνονται και δεν έχουν άλλες επιλογές, εκτός από αυτές που εμείς τους δίνουμε. Εάν όμως δεν κόψουμε τη ρίζα του κακού, οι αγέλες σκύλων θα πολλαπλασιάζονται και οι επιθέσεις σε ανθρώπους ακόμα και σε μικρά παιδιά, θα το φέρνουν με πείσμα στην επικαιρότητα.

Ας απαντήσουν στα ερωτήματα:

• Η δημοτική αρχή έχει συστήσει, σύμφωνα με τον νόμο, πενταμελή επιτροπή, αποκλείοντας και απομονώνοντας φιλοζωικές οργανώσεις, συλλόγους και ομοσπονδίες με μεγάλη προσφορά. Γιατί;

• Παρευρίσκεται μόνιμα κτηνίατρος στη δομή σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του κτηνιατρείου;

• Τα ζώα εξετάζονται και σημαίνονται ηλεκτρονικά, στον χώρο της δομής ή σε κτηνιατρείο ιδιώτη συνεργαζόμενου κτηνιάτρου;

• Υπάρχει σαφής διαχωρισμός και απολύμανση των ζώων, όπως υπαγορεύεται από την κατηγοριοποίησή τους, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας τους, τυχόν μολυσματικές ασθένειες, το ιστορικό τους και άλλα;

• Ο δρόμος που οδηγεί στο Καταφύγιο είναι χωματόδρομος, σε κατάσταση, που δυσκολεύει την κίνηση των οχημάτων των εργαζομένων αλλά και των επισκεπτών που επισκέπτονται τη δομή για υιοθεσία.

• Υπάρχει σχέδιο διαφυγής των ζώων σε περίπτωση πυρκαγιάς, με τη φωτιά να έρχεται από την Παλαιά εθνική προς τη θάλασσα; Πως θα προσεγγίσουν, αν η πρόσβαση από την Παλαιά Εθνική είναι αδύνατη;

• Έχει υποπέσει στην αντίληψη της δημοτικής αρχής αν έχουν οδηγηθεί ζώα προς υιοθεσία στο εξωτερικό;

• Θα συνεχίσει η δημοτική αρχή να δαπανά χρήματα σε χώρο ιδιώτη ή θα αναζητήσει άλλες ιδιόκτητες λύσεις;

Γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλους τους δήμους ανά τη χώρα, από την υποχρηματοδότηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε αναδείξει και καταγγείλει την πολιτική της και την έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στο θέμα των αδέσποτων ζώων.

Όμως, μέσα στα πλαίσια αυτά, ο κατά πολύ μικρότερος Δήμος Αιγιαλείας, που βραβεύθηκε κιόλας για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση ύψους 423.441,05€ για την κατασκευή σύγχρονου Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων, ή ο Δήμος Κορινθίων που έχει χρηματοδοτηθεί για τη δημιουργία Καταφυγίου 76 θέσεων, όταν ο Δήμος Πατρέων δηλώνει ότι υπάρχει κορεσμός στα ογδόντα. Σημειώνεται δε ότι η σύμπραξη του Δήμου Λαμιέων με όμορους Δήμους που κατάφεραν να συνεννοηθούν και να εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα χρηματοδοτούνται με το ποσό των 2.604.000€.