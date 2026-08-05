Γρίπη και τον Αύγουστο: Οι νέοι επιστρέφουν με τον ιό από τα νησιά

Ένα ήπιο κύμα γρίπης καταγράφεται στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες.

Παρότι διανύουμε μια περίοδο που οι ιοί της γρίπης έχουν χαμηλή κυκλοφορία, οι συνθήκες έντονου συγχρωτισμού στις διακοπές δημιουργούν μικρές αλυσίδες μετάδοσης, με βασικούς κρίκους τους έφηβους και τους νέους κατά την επιστροφή τους από δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Νησιά όπως η η Ίος, η Πάρος, η Τήνος, η Σέριφος συγκεντρώνουν από τις αρχές Ιουλίου χιλιάδες νέους για μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις, μετά τις Πανελλήνιες εξετάσεις ή τις εξετάσεις στα πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ και πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), κ. Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, «το κύμα αυτό αφορά κυρίως γρίπη τύπου Α, η οποία φαίνεται ότι εισήλθε στη χώρα μέσω ταξιδιωτών από το νότιο ημισφαίριο, όπου αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η εποχική δραστηριότητα της γρίπης».

Όπως επισημαίνει, μιλώντας στο ygeiamou.gr ο κ. Βασιλακόπουλος, η διασπορά ενισχύεται από την αυξημένη κινητικότητα των νέων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τον συγχρωτισμό σε πλοία, beach bars, κλαμπ και χώρους διαμονής να συνθέτει τις ιδανικές συνθήκες για τη μετάδοση, μεταξύ άλλων, αναπνευστικών ιών, όπως οι ιοί της γρίπης. Ενδεικτικό της εικόνας που δίνει ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ είναι ότι μόνο στην Ίο έχουν συνταγογραφηθεί περίπου 300 αντιικά φάρμακα τις τελευταίες εβδομάδες.

«Τις τελευταίες εβδομάδες οι παιδίατροι βλέπουμε σταθερά κρούσματα γρίπης. Οι μαθητές της Γ Λυκείου αλλά και οι φοιτητές που κάνουν διακοπές, είτε γυρνούν στα σπίτια τους με συμπτώματα γρίπης είτε νοσούν κατά την παραμονή τους στα νησιά. Εκδηλώνουν υψηλό πυρετό, βήχα, πονόλαιμο, μυαλγίες και καταβολή και μεταδίδουν τον ιό είτε στα υπόλοιπα άτομα της παρέας είτε στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους τις πρώτες ημέρες μετά την επιστροφή τους» λέει στο ygeiamou.gr η παιδίατρος, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, κυρία Άννα Παρδάλη.

Η ειδικός τονίζει ότι, παρά το γεγονός πως στις περισσότερες περιπτώσεις η γρίπη υποχωρεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή «καλοκαιρινή ίωση». «Όταν οι νέοι συνεχίζουν τις διακοπές τους, εκτίθενται στον ήλιο, καταναλώνουν αλκοόλ ή επιστρέφουν άμεσα στις δραστηριότητές τους χωρίς επαρκή ξεκούραση, αυξάνεται ο κίνδυνος επιπλοκών. Οι συχνότερες είναι η πνευμονία ή η δευτερογενής βακτηριακή λοίμωξη» εξηγεί.

Η έγκαιρη ιατρική εκτίμηση, η επιβεβαίωση της νόσου, η λήψη της φαρμακευτικής αγωγής, η παραμονή στο σπίτι μέχρι την πλήρη ανάρρωση και η αποφυγή επαφών με ευάλωτα άτομα περιορίζουν τη διασπορά του ιού μέσα στην οικογένεια αλλά και στην κοινότητα.