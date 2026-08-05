Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Τι επικαλέστηκε στο σημείωμά του ο 58χρονος που βρέθηκε νεκρός στην Ανθείας

Πάτρα: Τι επικαλέστηκε στο σημείωμά του ...
Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου
[email protected]

Το σημείωμα εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές

Σε προσωπικούς λόγους απέδιδε την απόφασή του ο 58χρονος που εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή της Ανθείας, στην Πάτρα, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr.

Στο χειρόγραφο σημείωμα που βρέθηκε κοντά του, ο άνδρας ανέφερε ότι η πράξη του συνδεόταν με προσωπικά ζητήματα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει σε τι ακριβώς αναφερόταν. Το περιεχόμενο του σημειώματος εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και εξετάζουν τις συνθήκες που προηγήθηκαν του περιστατικού. Παράλληλα, αναζητούν πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να φωτίσουν τις τελευταίες κινήσεις του 58χρονου. 

Ο άνδρας που ήταν γεννημένος το 1968, εντοπίστηκε απαγχονισμένος το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη καταλήξει.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση, προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Οδός Ανθείας Αυτοκτονία Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αστυνομία Απαγχονισμός
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039f\u03b4\u03cc\u03c2 \u0391\u03bd\u03b8\u03b5\u03af\u03b1\u03c2"," \u0391\u03c5\u03c4\u03bf\u03ba\u03c4\u03bf\u03bd\u03af\u03b1","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03c3\u03c4\u03c5\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1","\u0391\u03c0\u03b1\u03b3\u03c7\u03bf\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2"]
840506
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις