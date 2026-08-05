Πάτρα: Τι επικαλέστηκε στο σημείωμά του ο 58χρονος που βρέθηκε νεκρός στην Ανθείας

Σε προσωπικούς λόγους απέδιδε την απόφασή του ο 58χρονος που εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή της Ανθείας, στην Πάτρα, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr.

Στο χειρόγραφο σημείωμα που βρέθηκε κοντά του, ο άνδρας ανέφερε ότι η πράξη του συνδεόταν με προσωπικά ζητήματα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει σε τι ακριβώς αναφερόταν. Το περιεχόμενο του σημειώματος εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και εξετάζουν τις συνθήκες που προηγήθηκαν του περιστατικού. Παράλληλα, αναζητούν πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να φωτίσουν τις τελευταίες κινήσεις του 58χρονου.

Ο άνδρας που ήταν γεννημένος το 1968, εντοπίστηκε απαγχονισμένος το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη καταλήξει.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση, προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του.