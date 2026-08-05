Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία τον Ιούλιο – 3 νεκροί και 3.757 σοβαρές παραβάσεις του ΚΟΚ

Μείωση στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, αλλά και χιλιάδες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καταγράφηκαν τον Ιούλιο του 2026 στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τον μηνιαίο απολογισμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας.

Στην Περιφέρεια, που περιλαμβάνει τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας, σημειώθηκαν συνολικά 42 τροχαία ατυχήματα, έναντι 46 τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Από αυτά:

3 ήταν θανατηφόρα δυστυχήματα, έναντι 6 πέρυσι,

κανένα δεν είχε ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό (έναντι 2 το 2025),

ενώ 39 τροχαία προκάλεσαν ελαφρούς τραυματισμούς.

Συνολικά καταγράφηκαν 51 παθόντες, εκ των οποίων 3 νεκροί και 48 ελαφρά τραυματίες, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους, όταν οι παθόντες ανέρχονταν σε 64.

Σύμφωνα με την τροχονομική έρευνα, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ήταν η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η υπερβολική ταχύτητα, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, οι επικίνδυνοι ελιγμοί, η παραβίαση προτεραιότητας και η απόσπαση της προσοχής των οδηγών.

Εντατικοί έλεγχοι και χιλιάδες παραβάσεις

Παράλληλα, οι Υπηρεσίες Τροχαίας εντατικοποίησαν τους ελέγχους σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τον Ιούλιο συγκροτήθηκαν 256 συνεργεία αλκοολομέτρησης, πραγματοποιήθηκαν 4.212 έλεγχοι για μέθη και διαπιστώθηκαν 146 παραβάσεις.

Την ίδια περίοδο βεβαιώθηκαν συνολικά 3.757 σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν:

1.377 για υπερβολική ταχύτητα,

619 για μη χρήση κράνους,

466 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

315 για έλλειψη ΚΤΕΟ,

252 για επικίνδυνους ελιγμούς,

197 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

146 για παραβίαση προτεραιότητας,

125 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα,

76 για φθαρμένα ελαστικά,

66 για αντικανονικά προσπεράσματα,

60 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και

58 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί ευθύνη όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και καλεί τους οδηγούς να τηρούν απαρέγκλιτα τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αποφεύγοντας συμπεριφορές που αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.







