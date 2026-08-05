Σούπερ μάρκετ: Στην τελική ευθεία η συμφωνία για μειώσεις τιμών στα προϊόντα έως 20%

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η Εθνική Συμφωνία μείωσης τιμών, καθώς κλιμακώνονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και της Πολιτείας για το τελικό πακέτο προϊόντων που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία από τις 31 Αυγούστου.

Μέχρι σήμερα, στη διαδικασία συμμετέχουν 47 επιχειρήσεις, ενώ οι προτάσεις για τις τιμές που έχουν κατατεθεί αφορούν περίπου 850 προϊόντα. Σε αυτά περιλαμβάνονται περισσότεροι από 620 κωδικοί επώνυμων προϊόντων, εκ των οποίων περίπου 130 είναι σχολικά είδη και σχεδόν 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Οι τελικές λίστες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται με στόχο να διευρυνθεί η συμμετοχή και να αυξηθεί το όφελος για τους καταναλωτές.

Στόχος μειώσεις έως 20%

Η συμφωνία προβλέπει μειώσεις τιμών από 5% έως 15% στα νωπά κρέατα και έως 20% στις υπόλοιπες κατηγορίες βασικών προϊόντων.

Οι πρώτες προτάσεις των επιχειρήσεων κινούνται κυρίως στην περιοχή του 5% έως 10%, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπου οι ίδιες οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια να διαμορφώσουν την τελική τιμολογιακή πολιτική και να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Ποια προϊόντα περιλαμβάνονται

Η πρωτοβουλία καλύπτει πλέον το μεγαλύτερο μέρος των βασικών αγαθών που αγοράζουν καθημερινά τα νοικοκυριά.

Στη λίστα περιλαμβάνονται:

Νωπά κρέατα

Γαλακτοκομικά

Ψωμί

Ζυμαρικά και ρύζι

Όσπρια

Φυτικά έλαια

Είδη πρωινού και σοκολατοειδή

Βρεφικά προϊόντα

Αναψυκτικά

Καθαριστικά

Προϊόντα προσωπικής υγιεινής

Σχολικά είδη

Η προσθήκη νέων κατηγοριών και προϊόντων θεωρείται καθοριστική, καθώς στόχος είναι οι μειώσεις να γίνουν αισθητές στο καθημερινό καλάθι των νοικοκυριών.

Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Οι συζητήσεις εξελίσσονται σε μια περίοδο κατά την οποία εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης των τιμών στα τρόφιμα.

Τα τελευταία στοιχεία του ΙΕΛΚΑ καταγράφουν μικρή μείωση των τιμών στα οργανωμένα σημεία λιανικής τον Ιούλιο, ενώ και οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat δείχνουν επιβράδυνση των ανατιμήσεων στα τρόφιμα στην Ελλάδα.

Παρά την εικόνα αυτή, οι αυξήσεις εξακολουθούν να καταγράφονται σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, γεγονός που διατηρεί την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Τι θα κρίνει την επιτυχία της συμφωνίας

Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τον αριθμό των προϊόντων που θα ενταχθούν στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, αλλά και από το ύψος των εκπτώσεων που θα εφαρμοστούν.

Η εφαρμογή της πρωτοβουλίας ξεκινά στις 31 Αυγούστου και τότε θα φανεί αν οι εθελοντικές μειώσεις θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο κόστος των καθημερινών αγορών των νοικοκυριών.