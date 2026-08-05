Φόνοι στο Καμπαναριό: Τσουρής και Δαούσης είναι οι αστυνόμοι της συμφοράς

Το αστυνομικό δίδυμο της… συμφοράς, Σοφιανός και Τσακαλάκης, που υποδύονται ο Γιωργής Τσουρής και ο Βαγγέλης Δαούσης αντίστοιχα, επιστρέφει με σκοπό να προστατεύσει τις μοναχές της Αγίας Θεοδούλης, με ξεκαρδιστικά αποτελέσματα.

Υπαστυνόμος Α’ Μιλτιάδης Σοφιανός

Μετά από την επίλυση του φόνου στη μονή της Αγίας Θεοδούλης και της σχέσης του με τη Μαργαρίτα, η αυτοπεποίθησή του μοιάζει να έχει τονωθεί. Ο καινούριος φόνος όμως που θα γίνει θα τον κάνει πάλι να χάσει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του, αλλά και να πεισμώσει. Και να είναι σίγουρος πως θα τον βρει τον δολοφόνο. Όσο σίγουρος βέβαια είναι, άλλο τόσο αποτυγχάνει η κάθε του προσπάθεια. Ακόμα κι όταν έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον εκτελεστή, δε θα καταλάβει ότι τον έχει απέναντί του κι αυτό θα του κοστίσει ακριβά.

Υπαστυνόμος Β’ Έκτορας Τσακαλάκης

Ήταν και παραμένει και σε αυτήν την υπόθεση το δεξί χέρι του Σοφιανού. Ήταν και παραμένει και σε αυτήν την υπόθεση παρορμητικός, ενθουσιώδης και πολυλογάς. Και, ως γνήσιος εκπρόσωπος της gen z, τρώει και το κόλλημά του με το AI. Όσο όμως κι αν κοντράρεται με τον προϊστάμενό του, όσο κι αν τον νευριάζει, όσο κι αν αργούν κάποιες φορές να συνεννοηθούν, το δίδυμό τους είναι ενωμένο και έτοιμο για όλα. Αλλά εκτός από όλα αυτά, εξακολουθεί δυστυχώς και σε αυτήν την υπόθεση να είναι και άτυχο.

Οι μοναχές μας βρίσκονται αυτή τη φορά στην πιο δύσκολη αποστολή της ζωής τους: να μείνουν ζωντανές! Κυνηγημένες από έναν πληρωμένο δολοφόνο, καταφεύγουν σε μια εγκαταλελειμμένη μονή έξω από την Καρδίτσα. Εκεί όμως ανακαλύπτουν πως, όταν μια μονή χαρακτηρίζεται «ήσυχη», καλό είναι να κρατάς… πολύ μικρό καλάθι. Γιατί τα μυστικά που κρύβει είναι περισσότερα κι από τα κελιά της και οι σουρεαλιστικές καταστάσεις που θα ζήσουν περισσότερες από τις γκάφες τους!

Δείτε εδώ το trailer: