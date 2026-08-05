Βαρύ πένθος για την Υρώ Μανέ – Πέθανε η μητέρα της

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η αγαπημένη ηθοποιός Υρώ Μανέ, καθώς «έφυγε» από τη ζωή η μητέρα της.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα social media, αποκαλύπτοντας πως ο θίασος της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», που βρίσκεται στη Χίο, θα ανέβει κανονικά στη σκηνή, αφιερώνοντας τη βραδινή παράσταση στη μνήμη της μητέρας της Υρώ Μανέ.

Η ανάρτησή του συγκίνησε τους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στην Υρώ Μανέ και την οικογένειά της για τη μεγάλη απώλεια.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε χαρακτηριστικά:

«Σήμερα παίζουμε την παράστασή μας μαζί με ένα ανθρώπινο βαρύ πένθος. Όντας ο θίασός μας στη Χίο, έφυγε από τη ζωή η μητέρα της αγαπημένης μου φίλης Υρώς Μανέ και σήμερα θα παίξουμε, αφιερώνοντας την παράστασή μας “Ρωμαίος και Ιουλιέτα” στη μνήμη της Χιώτισσας κυρά Γεωργίας…