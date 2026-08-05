Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του Αιγιώτη Θεόδωρου Κατσωνόπουλου – Έφυγε στα 51 του χρόνια

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος του Αιγιώτη Θεόδωρου Κατσωνόπουλου, εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής, προέδρου της Β’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, αιρετού στο ΚΥΣΔΕ και δημοτικού συμβούλου Αιγάλεω, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τρίτης 4/8/2026 σε ηλικία 51 ετών από ανακοπή.

Από χθες το βράδυ, το Facebook έχει γεμίσει με φωτογραφίες, συγκινητικά μηνύματα και αποχαιρετισμούς από φίλους, συναδέλφους, μαθητές και ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, οι οποίοι δηλώνουν συγκλονισμένοι από τον τόσο ξαφνικό χαμό του και μιλούν για έναν άνθρωπο με ήθος, προσφορά και αστείρευτη διάθεση για στήριξη των άλλων.

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Αιγάλεω

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο του Θοδωρή Κατσωνόπουλου, Εκπαιδευτικού, Προέδρου της Β΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής και αιρετού εκπροσώπου του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση τη δημόσια εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς.

Ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος ξεχώρισε για την εργατικότητα, την υπευθυνότητα και το αίσθημα προσφοράς που τον διέκρινε σε όλη τη διαδρομή του.

Με σταθερή παρουσία στα εκπαιδευτικά και δημοτικά δρώμενα και ουσιαστική συμβολή στον δημόσιο διάλογο για την παιδεία, κέρδισε τον σεβασμό και την εκτίμηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των γονέων και όλων όσοι συνεργάστηκαν μαζί του.

Η πρόωρη απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της εκπαίδευσης και αποτελεί μεγάλη απώλεια για όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συμπορευθούν μαζί του.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη σύζυγό του, Ειδική Γραμματέα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Αιγάλεω, στον αγαπημένο τους γιο και σε όλους τους οικείους του. Τους εύχομαι δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες στιγμές.

πηγη aigialeia24