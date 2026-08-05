Αγρίνιο: Ο μπόμπιρας μπροστά από το άγαλμα του Τίτορμου

Το γύρο του διαδικτύου κάνει από σήμερα το πρωί η φωτογραφία ενός πιτσιρικά ντυμένου με τα χρώματα του Παναιτωλικού που στέκεται μπροστά από το ύψους τεσσάρων μέτρων άγαλμα του Τίτορμου, που αποκαλύφθηκε και ενθουσίασε το κοινό,την Δευτέρα 3 Αυγούστου.

Η φωτογραφία έχει κοινοποιηθεί από χιλιάδες χρήστες, φίλου του Παναιτωλικού και όχι μόνο, ενώ ήδη κάνει και τον… γύρο της Ελλάδας, μέσα από τα social media της ΠΑΕ Παναιτωλικός, ποδοσφαιρικών και οπαδικών σελίδων.

Η… έμπνευση του μπαμπά του, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής της ομάδας του Αγρινίου, αποδείχθηκε ικανή να «σπάσει» κάθε… αλγόριθμο και να χαρίσει παράλληλα ένα «κλικ» γεμάτο συναίσθημα.