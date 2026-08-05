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Αίγιο: Δύο συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί μουσικής σε καταστήματα εστίασης

Αίγιο: Δύο συλλήψεις για παραβάσεις της ...

Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. τα ξημερώματα στην παραλιακή ζώνη

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην παραλία του Αιγίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη μία ημεδαπή, υπεύθυνη καταστήματος, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική που υπερέβαινε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη, ενώ παράλληλα λειτουργούσε πέραν των όρων της άδειας παράτασης μουσικής.

Στο πλαίσιο των ίδιων ελέγχων συνελήφθη και ένας ημεδαπός, επίσης υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ίδια περιοχή, καθώς αναπαρήγαγε μουσική καθ' υπέρβαση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής.

Οι συλλήψεις εντάσσονται στους τακτικούς ελέγχους που πραγματοποιεί η Ελληνική Αστυνομία για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την προστασία της κοινής ησυχίας.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιγιάλεια
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