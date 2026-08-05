Φωτιά στη Δυτική Αττική: Το εντυπωσιακό timelapse βίντεο από την κορυφή του Κιθαιρώνα

Χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και περιουσίες, παραδόθηκαν στην πύρινη λαίλαπα που σκόρπισε η φωτιά από τη Βοιωτία που κατέκαψε μεγάλο μέρος της Δυτικής Αττικής, με ένα βίντεο timelapse από τον Κιθαιρώνα να αποτυπώνει το μέγεθός της.

Το βίντεο από τον Κιθαιρώνα είναι ανατριχιαστικό και συνάμα εντυπωσιακό, με το πόσο γρήγορα φαίνεται να εξαπλώνεται το πύρινο μέτωπο από το Πόρτο Γερμενό και σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Αττικής, με τη φονική φωτιά να «πνίγει» τα πάντα στο πέρασμά της.

Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα που έχει εγκατασταθεί στην κορυφή του Κιθαιρώνα από τον Σύλλογο Ε.ΡΑ.ΔΙΚ., με τη βοήθεια εθελοντών και φίλων του συλλόγου. Η κάμερα αποτελεί μέρος ενός δικτύου που παρακολουθεί τις καιρικές συνθήκες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.