Πάτρα: Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στα Καμίνια από κλειστή μπάρα του τρένου

Η κυκλοφορία «πάγωσε» για αρκετή ώρα
Αναστάτωση προκλήθηκε στα Καμίνια Πατρών, όταν η μπάρα της σιδηροδρομικής διάβασης παρέμεινε κατεβασμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή.
Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν δεκάδες οχήματα, με τις ουρές να αυξάνονται συνεχώς και τους οδηγούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι, περιμένοντας να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
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