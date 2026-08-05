Τρία ζώδια ξεκινούν τον Αύγουστο με τον πιο θετικό τρόπο. Η Σελήνη στους Ιχθύες μάς χαρίζει τη νέα αρχή που τόσο έχουμε ανάγκη.

Επιλέγουμε να βλέπουμε τα πράγματα με αισιοδοξία και αντιμετωπίζουμε την 1η Αυγούστου σαν το ξεκίνημα μιας χαρούμενης, ολοκαίνουργιας εποχής.

Αυτή η θετική σκέψη είναι που προσελκύει τις καλύτερες ενέργειες και ανοίγει τον δρόμο για όμορφες εξελίξεις.

Αν και όλοι επηρεαζόμαστε από αυτή τη δυναμική, υπάρχουν τρία ζώδια που αγκαλιάζουν αυτή τη θετική αύρα και αποφασίζουν να την αξιοποιήσουν στο έπακρο.

Αφήστε την αισιοδοξία να σας οδηγήσει, χαμογελάστε και απολαύστε τη νέα αρχή!

Τα 3 ζώδια που υποδέχονται τον Αύγουστο με θετική διάθεση

Δίδυμος,

Παρθένος,

Αιγόκερως

Δίδυμος

Νέος μήνας, νέα αρχή! Δίδυμοι, επιλέγετε να δείτε τον Αύγουστο σαν μια ευκαιρία για ένα φρέσκο ξεκίνημα.

Μπορεί να μην θεωρείτε τον εαυτό σας τον πιο οργανωμένο άνθρωπο του κόσμου, όμως δεν μπορείτε να αγνοήσετε την αίσθηση πως αυτή η ημέρα βάζει τον τόνο για ολόκληρο τον μήνα.

Γι’ αυτό αποφασίζετε συνειδητά να μπείτε στον Αύγουστο με θετική σκέψη και ανοιχτή καρδιά.

Η Σελήνη στους Ιχθύες σας βοηθά να αφήσετε πίσω σας βάρη του παρελθόντος και ό,τι μέχρι τώρα σας κρατούσε πίσω. Και αυτή η απελευθέρωση κάνει πραγματικά τη διαφορά.

Πριν καν το καταλάβετε, θα νιώσετε αρκετά ελεύθεροι ώστε να προχωρήσετε μπροστά, να ανοίξετε τα φτερά σας και να εξερευνήσετε νέους ορίζοντες.

Στην ουσία, αυτή είναι η αρχή για κάτι πραγματικά όμορφο στη ζωή σας.

Έχετε ελπίδα, έχετε αυτοπεποίθηση και είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Τι καλύτερο θα μπορούσατε να ζητήσετε;

Παρθένος

Ένα από τα μεγαλύτερα δυνατά σας σημεία είναι πως ξέρετε να αφήνετε το παρελθόν πίσω σας.

Θέλετε να προχωρήσετε τη ζωή σας στο παρόν και καταλαβαίνετε πως αυτό δεν γίνεται όταν μένετε συνεχώς κολλημένοι σε παλιές αναμνήσεις.

Φυσικά, μπορεί να έχετε κάποιους δεσμούς με όσα έχουν περάσει, Παρθένοι, όμως δεν πρόκειται να επιτρέψετε σε τίποτα να σας κρατήσει πίσω. Είστε άνθρωποι με στόχους και όταν βάλετε κάτι στο μυαλό σας, βρίσκετε τον τρόπο να το πετύχετε.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η στιγμή για βιαστικές κινήσεις.

Η Σελήνη στους Ιχθύες έρχεται να σας υπενθυμίσει να κινηθείτε πιο ήρεμα και με μεγαλύτερη επίγνωση. Θέλετε αλλαγή, αλλά δεν χρειάζεται να τη βιάσετε ούτε να δράσετε παρορμητικά.

Το μόνο που χρειάζεται να θυμάστε είναι πως έχετε έναν ξεκάθαρο στόχο και ένα σχέδιο για να τον πραγματοποιήσετε. Παράλληλα, η θετική σας διάθεση είναι το πιο σημαντικό σας όπλο.

Ξέρετε προς τα πού κατευθύνεστε και νιώθετε ευγνωμοσύνη που σας δίνεται η ευκαιρία να κάνετε μια νέα αρχή.

Ο Αύγουστος φαίνεται πως θα είναι ένας υπέροχος μήνας!

Αιγόκερως

Νέα μέρα, νέος εαυτός, Αιγόκεροι!

Θέλετε αυτός ο μήνας να εξελιχθεί ακριβώς όπως τον έχετε σχεδιάσει.

Φυσικά, δεν είναι όλα στο χέρι σας, όμως μπαίνετε σε αυτή τη νέα περίοδο με το κεφάλι ψηλά και την αυτοπεποίθησή σας στα ύψη.

Σε κοσμικό επίπεδο, τίποτα δεν φαίνεται ικανό να σας βγάλει από την πορεία σας.

Η Σελήνη στους Ιχθύες βρίσκεται στον ουρανό και σας βοηθά να δείτε τα πράγματα πιο καθαρά και με μεγαλύτερη προοπτική.

Μπορεί τα όνειρά σας να είναι μεγάλα, όμως είναι και απόλυτα πραγματοποιήσιμα.

Ξεκινάτε τον μήνα με θετική διάθεση και σκοπεύετε να κρατήσετε αυτή την όμορφη ενέργεια ζωντανή.

Έχετε μάθει από το παρελθόν πως μια καλή στάση ζωής μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα πάντα. Γι’ αυτό επιλέγετε να σκέφτεστε αισιόδοξα, να πιστεύετε στις δυνατότητές σας και να μην επιτρέψετε σε κανέναν να μειώσει τη λάμψη σας.

Ο Αύγουστος ξεκινά δυναμικά — και εσείς είστε έτοιμοι να τον κάνετε δικό σας!