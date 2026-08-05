Συνταγή για ρυζόγαλο

Ιδανικό κλείσιμο σε κάθε γεύμα
Το ρυζόγαλο του Αθηναγόρα Κωστάκου είναι μια φρέσκια και αρωματική εκδοχή του κλασικού αγαπημένου γλυκού.
Ιδανικό κλείσιμο σε κάθε γεύμα.
Υλικά
Για 5-6 άτομα
1 λίτρο πρόβειο γάλα
80 γρ. ρύζι καρολίνα (ή γλασέ)
80-100 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
2 βανιλίνες ή 1 λοβό βανίλιας (τα σποράκια) ή εσάνς βανίλιας
1 πρέζα αλάτι
½ λεμόνι, το ξύσμα
1 γεμάτη κ.σ. κορν φλάουρ (προαιρετικά, για πιο δεμένο αποτέλεσμα)
κανέλα για το σερβίρισμα
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το ρύζι και 200 ml νερό. Βράζουμε για 5΄-7΄ μέχρι να απορροφηθεί το νερό.
Βήμα 2
Προσθέτουμε το πρόβειο γάλα, το αλάτι και το ξύσμα λεμονιού. Σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 20΄-25΄, ανακατεύοντας συχνά για να μην κολλήσει. Το πρόβειο γάλα «αρπάζει» εύκολα, θέλει χαμηλή φωτιά.
Βήμα 3
Προσθέτουμε τη ζάχαρη και τη βανίλια. Ανακατεύουμε καλά. Αν θέλουμε πιο πηχτό το ρυζόγαλο διαλύουμε το κορν φλάουρ σε 2 κουτ. σούπας κρύο γάλα και το ρίχνουμε μέσα.
Βήμα 4
Βράζουμε για 2΄-3΄ ακόμα μέχρι να δέσει.
Βήμα 5
Μοιράζουμε σε μπολάκια και αφήνουμε να κρυώσει. Πασπαλίζουμε με κανέλα και σερβίρουμε.
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