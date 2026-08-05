Συνταγή για ρυζόγαλο

Το ρυζόγαλο του Αθηναγόρα Κωστάκου είναι μια φρέσκια και αρωματική εκδοχή του κλασικού αγαπημένου γλυκού.

Ιδανικό κλείσιμο σε κάθε γεύμα.

Υλικά

Για 5-6 άτομα

1 λίτρο πρόβειο γάλα

80 γρ. ρύζι καρολίνα (ή γλασέ)

80-100 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

2 βανιλίνες ή 1 λοβό βανίλιας (τα σποράκια) ή εσάνς βανίλιας

1 πρέζα αλάτι

½ λεμόνι, το ξύσμα

1 γεμάτη κ.σ. κορν φλάουρ (προαιρετικά, για πιο δεμένο αποτέλεσμα)

κανέλα για το σερβίρισμα

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το ρύζι και 200 ml νερό. Βράζουμε για 5΄-7΄ μέχρι να απορροφηθεί το νερό.

Βήμα 2

Προσθέτουμε το πρόβειο γάλα, το αλάτι και το ξύσμα λεμονιού. Σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 20΄-25΄, ανακατεύοντας συχνά για να μην κολλήσει. Το πρόβειο γάλα «αρπάζει» εύκολα, θέλει χαμηλή φωτιά.

Βήμα 3

Προσθέτουμε τη ζάχαρη και τη βανίλια. Ανακατεύουμε καλά. Αν θέλουμε πιο πηχτό το ρυζόγαλο διαλύουμε το κορν φλάουρ σε 2 κουτ. σούπας κρύο γάλα και το ρίχνουμε μέσα.

Βήμα 4

Βράζουμε για 2΄-3΄ ακόμα μέχρι να δέσει.

Βήμα 5

Μοιράζουμε σε μπολάκια και αφήνουμε να κρυώσει. Πασπαλίζουμε με κανέλα και σερβίρουμε.