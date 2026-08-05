Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, γνωστής ως Λίζα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφέρει τη σορό.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της για αναλήψεις συνολικού ύψους περίπου 10.000 ευρώ, ενώ φέρεται να προχωρούσε και σε αποστολή μηνυμάτων από το κινητό της προς συγγενείς και φίλους της, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή.

Οι ελληνικές αρχές διερευνούν επίσης αν ο κατηγορούμενος και η 38χρονη γνωρίζονταν από τη δράση τους στον χώρο της υποστήριξης προσφύγων, καθώς και οι δύο είχαν συνεργαστεί με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Η ιστορία του είχε παρουσιαστεί από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η προσωπική ιστορία του Σαρίφ Αχμαντζάι είχε παρουσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) ως παράδειγμα επιβίωσης και ένταξης ενός πρόσφυγα.

Σύμφωνα με όσα είχαν δημοσιευθεί, ο Αχμαντζάι γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και έχασε την οικογένειά του σε επιθέσεις των Ταλιμπάν. Ο πατέρας του, αξιωματικός του αφγανικού στρατού, δολοφονήθηκε, ενώ η μητέρα και τα αδέλφια του σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην Καμπούλ.

Ο ίδιος εγκατέλειψε τη χώρα σε ηλικία 15 ετών και, έπειτα από ένα δύσκολο ταξίδι μέσω Ιράν και Τουρκίας, έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας το 2016, μέσω της Λέσβου.